Free-to-Play MMO-шутер Defiance снова запустился - но только на ПК

MMO looter shooter Defiance 2013 вернулся из царства мертвых серверов, но пока только на PC.

Игра изначально вышла в 2013 году как дополнение к сериалу и перешла на формат free-to-play. В 2021 году сервера были закрыты, а в марте 2025 года Fawkes Games выкупила права и запустила игру заново 18 апреля.

Сейчас доступна оригинальная версия Defiance 2013 года с большинством старого контента. Скачать игру можно только с сайта Fawkes, поддержка Steam не подтверждена.

Что вам нужно знать: