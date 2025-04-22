Free-to-Play MMO-шутер Defiance снова запустился - но только на ПК

MMO looter shooter Defiance 2013 вернулся из царства мертвых серверов, но пока только на PC.
Игра изначально вышла в 2013 году как дополнение к сериалу и перешла на формат free-to-play. В 2021 году сервера были закрыты, а в марте 2025 года Fawkes Games выкупила права и запустила игру заново 18 апреля.
Сейчас доступна оригинальная версия Defiance 2013 года с большинством старого контента. Скачать игру можно только с сайта Fawkes, поддержка Steam не подтверждена.
Что вам нужно знать:
- Старые аккаунты не работают — нужно начинать с нуля.
- Игра пока нестабильна: возможны баги и частые перезапуски серверов.
- Fawkes планирует развивать проект, но пока за ним стоит лишь небольшая команда.
- Возвращение на консоли возможно, если ПК-версия покажет хорошие результаты.
помним, классная игруха была, да и сериал неплох
Согласен, играл в него еще до перехода на free-2-play.
очередное что то воскреснет, чтобы умереть ещё сильнее
Хватит с меня этого дефианса. Не хило ввалил бабки- а эти ироды первоначально закрыли сервера для русских, и только потом поняли что без нас игра не вытянет и 2х лет, офнули сервера.