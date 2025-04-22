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Defiance 02.04.2013
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
7.1 209 оценок

Free-to-Play MMO-шутер Defiance снова запустился - но только на ПК

Solstice Solstice

MMO looter shooter Defiance 2013 вернулся из царства мертвых серверов, но пока только на PC.

Игра изначально вышла в 2013 году как дополнение к сериалу и перешла на формат free-to-play. В 2021 году сервера были закрыты, а в марте 2025 года Fawkes Games выкупила права и запустила игру заново 18 апреля.

Сейчас доступна оригинальная версия Defiance 2013 года с большинством старого контента. Скачать игру можно только с сайта Fawkes, поддержка Steam не подтверждена.

Что вам нужно знать:

  • Старые аккаунты не работают — нужно начинать с нуля.
  • Игра пока нестабильна: возможны баги и частые перезапуски серверов.
  • Fawkes планирует развивать проект, но пока за ним стоит лишь небольшая команда.
  • Возвращение на консоли возможно, если ПК-версия покажет хорошие результаты.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
w_temptation

помним, классная игруха была, да и сериал неплох

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Лорд Малак

Согласен, играл в него еще до перехода на free-2-play.

ДЕНИСКА_омск

очередное что то воскреснет, чтобы умереть ещё сильнее

DarkNezias_Gebeine

Хватит с меня этого дефианса. Не хило ввалил бабки- а эти ироды первоначально закрыли сервера для русских, и только потом поняли что без нас игра не вытянет и 2х лет, офнули сервера.