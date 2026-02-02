Новый трейлер шутера о Второй мировой The Defiant дарит фанатам атмосферу оригинальных Call of Duty и Medal of Honor

The Defiant — это грядущий однопользовательский шутер от первого лица, действие которого разворачивается во время Второй мировой войны, но не с привычного нам ракурса. Вы будете играть за китайских солдат, сражающихся в войне сопротивления Китая против Японии, в этой кинематографичной, основанной на сюжете истории. Игра выйдет на ПК и консолях, и недавно опубликованный геймплейный трейлер дарит фанатам FPS ощущение атмосферы оригинального Call of Duty и даже Medal of Honor.

На данный момент у нас не так много подробностей о сюжете игры, а в описании говорится, что The Defiant предложит «погружение в поле боя, тактическую стрельбу, суровый реализм и сюжет, основанный на персонажах».