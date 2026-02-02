Новый трейлер шутера о Второй мировой The Defiant дарит фанатам атмосферу оригинальных Call of Duty и Medal of Honor

The Defiant — это грядущий однопользовательский шутер от первого лица, действие которого разворачивается во время Второй мировой войны, но не с привычного нам ракурса. Вы будете играть за китайских солдат, сражающихся в войне сопротивления Китая против Японии, в этой кинематографичной, основанной на сюжете истории. Игра выйдет на ПК и консолях, и недавно опубликованный геймплейный трейлер дарит фанатам FPS ощущение атмосферы оригинального Call of Duty и даже Medal of Honor.
На данный момент у нас не так много подробностей о сюжете игры, а в описании говорится, что The Defiant предложит «погружение в поле боя, тактическую стрельбу, суровый реализм и сюжет, основанный на персонажах».
Сахарозаменитель из Китая подвозят.
трейлеру уже месяц
Тот ролик 6 мин был, можно подрезать как этот и выдать за новый))))
Я так полагаю, что это только основано на сеттинге ww2. Если так, то любопытно посмотреть
Потом наши заменят героев игры, и флаги и скажут, что это наша колда за 10 лярдов🤣🤣🤣
Уши решет, будто аниме посмотрел. С полным дубляжом может и прокатило бы.