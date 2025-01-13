Представлен дебютный трейлер DEFICIT - инди-шутера от первого лица, вдохновлённого культовыми Half-Life и Condemned

Студия ITEM42 анонсировала DEFICIT — инди-экшен от первого лица, вдохновленный культовыми играми Half-Life и Condemned. Разработчики обещают интенсивные бои, нелинейный геймплей и уникальную атмосферу.
Сюжет переносит игроков в лабиринт бетонных коридоров исследовательских лабораторий Project Sidereal, расположенных внутри загадочной Стены Адриана. Ваша цель — украсть Интерполятор и сбежать, избегая или уничтожая офицеров из Oversight Taskforce.
Геймплей предлагает свободу выбора: можно прокрасться мимо врагов, использовать их системы защиты против них или вступить в открытое противостояние. Основное внимание уделяется ближнему бою с использованием разнообразного оружия, включая молотки, отвертки, кирпичи, пистолеты и даже банки с краской.
Судя по дебютному трейлеру, игра наследует атмосферу таких проектов, как Condemned и Riddick, создавая напряженную и мрачную обстановку. Однако стоит помнить, что DEFICIT — это инди-игра, которая, хотя и не станет новой Half-Life, обещает увлекательный опыт для ценителей жанра.
Разработчики также озвучили минимальные системные требования: Intel I5 8600 или AMD Ryzen 7 1700, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA RTX 2060 или AMD RX5700.
Дата релиза пока не объявлена, но ITEM42 обещает держать фанатов в курсе новостей.
Ну я право не знаю . . . особо не заметил атмосферы Half-Life, либо Condemned 🤔 Condemned на PS3 когда-то давно проходил . . .игра вообще не про резвую боёвку, а про гнетущую атмосферу ужаса. Скорее, присутствуют вайбы The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay 😏
башня как из халф лайф, мир зен типо свой и комбайны типо свои. Так то похоже, правда модельки врагов человекоподобных оч странно выглядят у них на одежде пиксели, не красиво
Выглядит прикольно. Посмотрим что на релизе будет.
Я бы сказал что вдохновлено владиком скорее. Думаю, есть разрабы, что после его выхода кричали в голосину "а что так можно было!".
Крутяк!
Пистолет прям из последнего Prey
Больше на Prey похоже
Дефицит - забавное название, но почему не видно плакатов с рожей Ельцина?:)))
Кроме шуток, выглядит как признание в любви серии Half-Life. Будет любопытно посмотреть на результат.