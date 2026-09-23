Defilade сделает укрытия частью тактики - RTS с FPV-дронами и глубокой симуляцией боя

Студия RBGames анонсировала Defilade — стратегию в реальном времени, которая делает ставку на детальную симуляцию боевых действий. Главной особенностью игры станет поведение отдельных бойцов: солдаты будут самостоятельно оценивать окружающую местность и искать наиболее подходящие позиции вместо использования заранее заданных точек укрытия.

В Defilade практически любой элемент окружения способен повлиять на ход сражения. Стены, транспорт, окна, окопы и обломки построек можно использовать для защиты от огня. Бойцы будут реагировать на атаки, передавать союзникам информацию о замеченных противниках и стараться не выходить на открытые участки.

Система распространяется и на повреждённых солдат. Получив ранение, боец способен самостоятельно добраться до ближайшего укрытия, где будет ждать помощи и последующей эвакуации. Юниты также смогут падать на землю при угрозе взрыва гранаты, забираться на препятствия, использовать вертикальный рельеф и подбирать оружие погибших товарищей. Пленение противников, в свою очередь, позволит получать разведданные об их позициях.

Тактические сражения станут только частью игры. Игрокам предстоит развивать базу, строить укрепления, организовывать снабжение и защищать транспорт с ресурсами. В распоряжении будут казармы, заводы, госпитали, окопы, мины, пулемётные гнёзда и другие оборонительные сооружения.

На поле боя появятся не только пехотные подразделения, но и танки с FPV-дронами. Разработчики также обещают масштабные операции и практически полностью разрушаемое окружение. Таким образом, Defilade пытается объединить микроскопический уровень, где важны действия отдельного солдата, с крупными сражениями техники и логистикой.

Defilade выйдет на ПК, однако точная дата релиза пока не объявлена. Игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.