Издатели атакуют автора стратегии Defilade и грозят отложить релиз игры до весны

Внезапный ажиотаж вокруг изометрической военной стратегии Defilade обернулся для разработчика неожиданным вызовом. После публикации первого трейлера и демонстрации геймплейных кадров проект собрал свыше 100 000 добавлений в списки желаемого в сервисе Steam всего за несколько дней. Столь стремительный интерес мгновенно привлек внимание профессиональных издателей, которые буквально засыпали автора коммерческими предложениями.

Созданием проекта занимается разработчик-одиночка, совмещающий программирование с основной деятельностью в музыкальной индустрии. До масштабного внимания со стороны аудитории производство продвигалось в формате хобби при скромной финансовой поддержке сообщества на площадках Patreon и Ko-fi. Наплыв потенциальных партнеров поставил автора перед сложным выбором дальнейшего пути развития.

Поступило такое количество предложений от издателей, что сосчитать их уже невозможно, и на данном этапе трудно решить, стоит ли заниматься самостоятельным изданием дебютного проекта.

- автор и разработчик Defilade

Ключевая проблема кроется в сроках выхода тактической стратегии в открытый доступ. В случае сохранения независимости автор намерен отправить игру в ранний доступ как можно раньше, чтобы привлечь средства игроков для ускорения темпов полировки. Если же контракт с издательством будет подписан, релиз неминуемо сдвинется ориентировочно на апрель 2027 года, поскольку крупные компании требуют соблюдения строгих стандартов качества и длительных маркетинговых циклов.

Сотрудничество с издателем несет в себе и ощутимые преимущества, необходимые проекту амбициозного масштаба. Разработчик признает острую потребность в бюджете на профессиональных актеров озвучивания, создание детализированных трехмерных моделей техники и расширение штата. В настоящий момент технологическая основа игры на движке Godot Engine готова примерно на 70 процентов, а основные усилия направлены на проработку динамической сюжетной кампании.

Сама игра вдохновлена классическими RTS вроде Command and Conquer: Red Alert, Sudden Strike 2 и Company of Heroes, но активно внедряет реалии современных вооруженных конфликтов. На поле боя столкнутся три стороны конфликта с поддержкой ударных вертолетов, артиллерии, передовых операционных баз и системы рытья траншей с противодроновыми сетками. Геймплей также включает механику пилотирования разведывательных и ударных дронов от первого лица.

Закрытое тестирование проекта сейчас проходит в узком кругу доверенных игроков на специальном сервере Discord. Публичная демонстрационная версия Defilade станет доступна для всех желающих в сервисе Steam в конце октября 2026 года.