Механика допроса военнопленных в стратегии Defilade позволит получать разведданные о вражеских базах и технике

Создатель тактической военной стратегии в реальном времени Defilade Рейнхардт из независимой студии RBGames раскрыл подробности механики захвата военнопленных. В отличие от большинства представителей жанра RTS, где раненые или сдавшиеся юниты просто исчезают с карты, в готовящемся проекте пленение солдат станет важным источником оперативной информации.

Бойцы на передовой при критических ранениях переходят в беспомощное состояние, после чего их судьба зависит от действий медиков или инициативы противника. Союзники могут оттащить раненого товарища в укрытие с помощью физики тряпичной куклы, однако брошенные на поле боя солдаты рискуют попасть в руки врага. Если позицию захватывают вражеские подразделения, выжившие бойцы автоматически поднимают руки и отправляются в тыл.

Особенно опасным захват пленных становится при столкновении с фракцией повстанцев, использующей разветвленную сеть подземных туннелей и бункеров. Захваченных пехотинцев утаскивают под землю для проведения допросов, в результате чего командование противника получает стратегические сведения о силах игрока.

Пленный солдат в процессе допроса выдает актуальные разведданные о расположении базы противника, точном количестве бронетехники и численности пехотных подразделений.

- Рейнхардт, разработчик стратегии Defilade

Утечка сведений снимает туман войны с ключевых объектов и раскрывает скрытые маневры на карте. Для спасения захваченных сослуживцев и предотвращения дальнейшей передачи секретов игроку придется формировать штурмовые группы и зачищать подземные катакомбы. Успешный штурм бункеров позволяет не только спасти пленников, но и вернуть опытных бойцов обратно в строй.

Процесс допроса сопровождается появлением текстовых реплик над объектами. Автор проекта подчеркнул, что в игре не используются генеративные нейросети. Все диалоги и реакции персонажей строго прописаны в рамках классических поведенческих деревьев логики. Для пользователей, которые предпочитают чистый интерфейс без лишних визуальных элементов, разработчик добавил специальный переключатель в настройках, позволяющий полностью скрыть диалоговые пузыри.

Механика взаимодействия с пленными полноценно функционирует как в одиночных схватках против динамического искусственного интеллекта, так и в сетевых баталиях между игроками. Выход демонстрационной версии Defilade запланирован на ближайшие недели в сервисе Steam, а релиз в раннем доступе ожидается в декабре 2026 года.