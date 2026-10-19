Создатель тактической стратегии Defilade объяснил работу постоянных разрушений на карте без просадок кадровой частоты

Одной из главных проблем современных стратегий в реальном времени остается быстрое исчезновение следов боя, когда воронки от взрывов и обломки техники испаряются через несколько секунд ради экономии системных ресурсов. Разработчик тактической военной игры Defilade Рейнхардт из студии RBGames пошел по иному пути, реализовав систему перманентных разрушений, которая сохраняет каждую деталь боестолкновения до самого финала матча.

Для создания эффекта тотального разрушения автор отказался от традиционного метода декалей, используемого в большинстве современных трехмерных проектов. Стандартное наложение текстур при масштабных артиллерийских обстрелах быстро перегружает видеопамять сотнями повторяющихся полигонов. Вместо этого вся поверхность игрового ландшафта в Defilade покрыта специальным многослойным шейдером, который процедурно деформирует грунт при каждом попадании снаряда.

Подобное архитектурное решение позволило оптимизировать нагрузку на графический процессор и обеспечить более реалистичную картинку с псевдотрехмерным затенением воронок.

Использование шейдеров для деформации террейна требует значительно меньше вычислительной мощности и выглядит намного динамичнее стандартных декалей.

- Рейнхардт, разработчик стратегии Defilade

Благодаря шейдерной модели на виртуальной земле навсегда остаются не только артиллерийские кратеры, но также следы пехоты и глубокие колеи от гусениц бронетехники. Шейдер автоматически прорисовывает внутренние тени от краев воронок, за счет чего изометрическая картинка визуально приобретает трехмерную глубину. Поле боя по мере развития сражения естественным образом превращается в изрытое препятствиями пространство, напрямую влияющее на маневренность подразделений.

Аналогичный принцип постоянства распространяется на фортификации и городскую застройку. Стены жилых домов разрушаются строго в точках попадания снарядов, лишая обороняющихся бойцов защиты и открывая новые проломы для штурмовых групп. При обрушении крыш и несущих конструкций строительный мусор, обломки кирпичей и арматура остаются на локации в виде постоянных физических преград, которые пехотинцы могут использовать как полноценные брустверы.

Подбитая бронетехника также не исчезает с карты, превращаясь в долговременные огневые точки или естественные баррикады для укрытия наступающих отрядов. На случай затяжных сетевых баталий с десятками сгоревших танков автор добавил отдельные параметры для слабых конфигураций персональных компьютеров, однако на текущем этапе закрытого тестирования просадок производительности зафиксировано не было.