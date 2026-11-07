В Defilade показали новый режим Frontlines и разрушаемые здания

Разработчик стратегии Defilade продемонстрировал новый игровой режим Frontlines, в котором линия фронта будет динамически меняться в реальном времени. Игроки смогут управлять масштабными сражениями, использовать артиллерию и захватывать вражеские позиции.

Также показали улучшенную систему разрушения зданий. Теперь можно уничтожать отдельные комнаты и этажи, штурмовать помещения, взрывать стены и занимать крыши. Кроме того, были переработаны звуки взрывов и артиллерии, а в игру добавили эвакуационный БТР M113 для перевозки раненых.

Около 50 человек уже участвуют в стресс-тестировании мультиплеера, которое, по словам разработчика, проходит успешно.

Демонстрационная версия Defilade выйдет 1 декабря, а ранний доступ стартует 15 декабря. Разработчик также сообщил, что решил отказаться от издателя и самостоятельно выпустить игру.