В EGS стартовала раздача симулятора управления подпольным бизнесом Definitely Not Fried Chicken

В Epic Games Store на смену бесплатной раздаче игры Rustler - Grand Theft Horse пришла Definitely Not Fried Chicken. Как обычно, у вас есть семь дней, до 5 февраля, чтобы навсегда добавить игру в свою библиотеку Epic Games Store.

Геймплей Definitely Not Fried Chicken вращается вокруг построения наркоимперии с одновременным ведением легального бизнеса по торговле наркотиками без риска. В сфере нелегальной торговли игроки будут разрабатывать новые виды наркотиков, покупать землю для создания производственных линий, а также организовывать производственные процессы и дистрибуцию, чтобы всё работало бесперебойно.

В то же время, необходимо строить обычные магазины, такие как закусочные с жареной курицей, прачечные и ночные клубы, со своими собственными производственными мощностями и цепочками поставок, чтобы продавать нелегальные товары, не будучи пойманными.