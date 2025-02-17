Far Out Games и Konami представили демоверсию своей новой игры Deliver At All Costs, которая уже доступна для загрузки в Steam с 17 февраля. Это безумный экшен, в котором игроки берут на себя роль курьера по имени Уинстон Грин. Ему предстоит доставлять странные грузы по всему городу, разрушая здания и выполняя необычные задания.
Изначально Deliver At All Costs был всего лишь небольшим студенческим проектом, но благодаря интересу издателей разработчики решили превратить его в полноценную игру.
Демо-версия, выпущенная в рамках фестиваля Steam Next Fest, позволяет бесплатно опробовать два первых уровня. Игроки смогут познакомиться с механиками и испытаниями, которые ждут их в полной версии игры. Релиз Deliver At All Costs запланирован на этот год, и игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также в Steam, Epic Games Store и GOG.
В демо-версии игрокам предстоит справляться с самыми нелепыми задачами: доставлять воздушные шары с помощью летающего пикапа, перевозить гнилые арбузы по сложным маршрутам и мчаться по улицам города, разрушая всё на своём пути, пока в кузове болтается гигантское морское чудовище. Город в игре наполнен разрушаемыми объектами и вдохновлён эстетикой 1950-х годов.
Хотя основной упор сделан на выполнение миссий с уникальными механиками и экстремальными испытаниями, в игре также можно найти скрытые сокровища: секретные транспортные средства и гаджеты, улучшающие процесс доставки. Например, реактивные двигатели помогут добраться до цели быстрее.
Демо Deliver At All Costs от Konami уже в Steam
Far Out Games и Konami представили демоверсию своей новой игры Deliver At All Costs, которая уже доступна для загрузки в Steam с 17 февраля. Это безумный экшен, в котором игроки берут на себя роль курьера по имени Уинстон Грин. Ему предстоит доставлять странные грузы по всему городу, разрушая здания и выполняя необычные задания.
Ошибка , это бесплатно ( будет )
Студенческий проект нашел издателя!
У меня глаза на лбу от их видеоролика и скринов!
так конами тупо издатель
Как впечатления от демоверсии?
После первой доставки (минут 24 игры) могу сказать, что ожидал большего. Графика слабая, текстуры мыльные (при 2к и макс настройках), управление немного с перебором в плане резкости. Но как для временного развлечения под пивко - сойдёт. 7 из 10 от меня. Но мои ожидания были высоки.
Игра забавная.
Спасибо поиграл
Какая-то аркада с околонулевым сюжетом.
жесть по кайфу, на геймпаде топ, оптимизация 200 фпс в 4к
щас бы в простой изометрической графике не был бы высокий фпс
ну вот кажется, а я не давно играл в бетку The Precinct ( это тоже похожая на гта ) и она с длсс 60 фпс ток выдавала, и то с просадками
Бредятина
Недоступно в регионе - скип
а прикольно выглядит, яб поиграл
качаю торентом в обход стима. далой запреты россия вперед