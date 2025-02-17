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Deliver At All Costs 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Автомобили, Вид сверху
7.5 15 оценок

Демо Deliver At All Costs от Konami уже в Steam

JustA_NiceGuy

Far Out Games и Konami представили демоверсию своей новой игры Deliver At All Costs, которая уже доступна для загрузки в Steam с 17 февраля. Это безумный экшен, в котором игроки берут на себя роль курьера по имени Уинстон Грин. Ему предстоит доставлять странные грузы по всему городу, разрушая здания и выполняя необычные задания.

Изначально Deliver At All Costs был всего лишь небольшим студенческим проектом, но благодаря интересу издателей разработчики решили превратить его в полноценную игру.

Демо-версия, выпущенная в рамках фестиваля Steam Next Fest, позволяет бесплатно опробовать два первых уровня. Игроки смогут познакомиться с механиками и испытаниями, которые ждут их в полной версии игры. Релиз Deliver At All Costs запланирован на этот год, и игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также в Steam, Epic Games Store и GOG.

В демо-версии игрокам предстоит справляться с самыми нелепыми задачами: доставлять воздушные шары с помощью летающего пикапа, перевозить гнилые арбузы по сложным маршрутам и мчаться по улицам города, разрушая всё на своём пути, пока в кузове болтается гигантское морское чудовище. Город в игре наполнен разрушаемыми объектами и вдохновлён эстетикой 1950-х годов.

Хотя основной упор сделан на выполнение миссий с уникальными механиками и экстремальными испытаниями, в игре также можно найти скрытые сокровища: секретные транспортные средства и гаджеты, улучшающие процесс доставки. Например, реактивные двигатели помогут добраться до цели быстрее.

19
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

Ошибка , это бесплатно ( будет )

7
ЕвМи

Студенческий проект нашел издателя!
У меня глаза на лбу от их видеоролика и скринов!

2
rtnrwv
от Konami

так конами тупо издатель

2
Tiger Goose

Как впечатления от демоверсии?

1
JustA_NiceGuy Tiger Goose

После первой доставки (минут 24 игры) могу сказать, что ожидал большего. Графика слабая, текстуры мыльные (при 2к и макс настройках), управление немного с перебором в плане резкости. Но как для временного развлечения под пивко - сойдёт. 7 из 10 от меня. Но мои ожидания были высоки.

3
Zick211 Tiger Goose

Игра забавная.

2
Snake2105

Спасибо поиграл

1
Миханик Шестеренкин

Какая-то аркада с околонулевым сюжетом.

1
Лидер 666 Racist

жесть по кайфу, на геймпаде топ, оптимизация 200 фпс в 4к

1
Sergey Zhilyanin

щас бы в простой изометрической графике не был бы высокий фпс

2
Лидер 666 Racist Sergey Zhilyanin

ну вот кажется, а я не давно играл в бетку The Precinct ( это тоже похожая на гта ) и она с длсс 60 фпс ток выдавала, и то с просадками

0
211186

Бредятина

0
ApprovingIlo

Недоступно в регионе - скип

0
BewitchingBaron

а прикольно выглядит, яб поиграл

0
Владимир Омов

качаю торентом в обход стима. далой запреты россия вперед

0