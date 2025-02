Демо Deliver At All Costs от Konami уже в Steam

Far Out Games и Konami представили демоверсию своей новой игры Deliver At All Costs, которая уже доступна для загрузки в Steam с 17 февраля. Это безумный экшен, в котором игроки берут на себя роль курьера по имени Уинстон Грин. Ему предстоит доставлять странные грузы по всему городу, разрушая здания и выполняя необычные задания.



Изначально Deliver At All Costs был всего лишь небольшим студенческим проектом, но благодаря интересу издателей разработчики решили превратить его в полноценную игру.



Демо-версия, выпущенная в рамках фестиваля Steam Next Fest, позволяет бесплатно опробовать два первых уровня. Игроки смогут познакомиться с механиками и испытаниями, которые ждут их в полной версии игры. Релиз Deliver At All Costs запланирован на этот год, и игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, а также в Steam, Epic Games Store и GOG.



В демо-версии игрокам предстоит справляться с самыми нелепыми задачами: доставлять воздушные шары с помощью летающего пикапа, перевозить гнилые арбузы по сложным маршрутам и мчаться по улицам города, разрушая всё на своём пути, пока в кузове болтается гигантское морское чудовище. Город в игре наполнен разрушаемыми объектами и вдохновлён эстетикой 1950-х годов.



Хотя основной упор сделан на выполнение миссий с уникальными механиками и экстремальными испытаниями, в игре также можно найти скрытые сокровища: секретные транспортные средства и гаджеты, улучшающие процесс доставки. Например, реактивные двигатели помогут добраться до цели быстрее.