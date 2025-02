Konami представила несколько дневников разработчиков Deliver at All Costs - экшена в стиле первых GTA

В сети появились новые видеоматериалы из Deliver at All Costs. Konami хвастается в видеороликах тем, что предложит эта автомобильная видеоигра, и представляет сюжетные аспекты и игровой мир. В последующих роликах японский издатель хвастается разрушением окружающей среды.

Действие Deliver At All Costs происходит в США в 1950-х годах. Игра шведской команды Far Out Games предлагает веселье в открытой песочнице с видом сверху, чем-то напоминающей первую GTA. Мы ездим на автомобилях по большому городу, пытаясь вовремя доставить необычные и подозрительные (чаще всего нелегальные) посылки.

Deliver at All Costs выйдет на PS5, XSX/XSS и ПК (Steam, Epic Games Store). Окно релиза пока не объявлено.