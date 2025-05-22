В EGS стартовала раздача только что вышедшей Deliver At All Costs, а также Sifu и Gigapocalypse

В Epic Games Store наступила неделя невиданной щедрости – сервис раздаёт сразу три игры, которые можно добавить в свою библиотеку совершенно бесплатно и они останутся у вас навсегда.
Первая из трех бесплатных игр Epic Games Store — Deliver At All Costs, совершенно новая игра от разработчика Far Out Games Studio и издателя Konami. Игроки получат роль Уинстона Грина, курьера, который сделает все возможное, чтобы доставить свой «крайне нетрадиционный груз».
Вторая игра — это хваленая экшн-игра 2022 года Sifu от разработчика Sloclap. Игра повествует об опытном мастере боевых искусств, который выслеживает убийц своего отца, чтобы отомстить.
Gigapocalypse — третья и последняя бесплатная игра в Epic Games Store на этой неделе. Разработанный Goody Gameworks, этот сайд-скроллер 2023 года позволяет игрокам управлять выбором «Гигасов» или гигантских монстров, таких как Годзилла или Кинг-Конг, чтобы уничтожать все на своем пути.
в рф недоступна, мож начнешь уже писать об этом сразу?
Всё доступно просто надо что бы руки не из жопы торчали.
Иногда могу зайти с браузера и забрать пару игр с раздач, но понимаю что толку от этого - ноль. Сомневаюсь, что когда-нибудь зайду туда поиграть. Интерфейс невзрачный, контента с гулькин нос.
Поэтому, даже если раздаваемая игра с Эпика, мне прям по сердцу, я все равно куплю её в стиме.
Игра есть игра,большинство нищих людей "покупают" в зелёном магазине и их интерфейс медиагета или битторрента не смущает.Зачем говорить чушь?
Я говорю о том, что эпик дерьмо, стим куда лучше в плане взаимодействия. Перечитай. Извини что задел чувства постоянного клиента зеленых магазинов.
Я тебя прощаю от лица зелёных,хоть и сам завсегдатый 30-летний покупатель в стиме.Но ты меня не слушаешь,мне не трудно,повторюсь "Игра есть игра" и где её запускать мне не важно,в игре интерфейса магазина нет.
Лишний раз напоминает о себе. т.е. фигнёй страдает чел.
Steam древний как мамонт, а более приятный и понятный интерфейс так и не смог сделать. Не говоря про другие функции, которые годами не обновлялись только потому, что Valve не чувствует конкуренцию.
ой мафию будут раздавать - ага держите хлебало шире, прям 3 части - ага введи динозавриков.
а чё мне минусы то ставят - весь инет орал.
А ты ранимый какой😂 в интернете смайлик поставили.
Эхх Deliver At All Costs ждал, жаль в РФ регионе не забрать её.
vpngate тайланд - по другому softether vpn
Есть чудные сайты, торренты называются, там эта игра и не только эта есть :) Не понимаю людей, кто хочет кормить компании, которые повернулись к нам задом. Не хотят зарабатывать, их проблемы.
Жаль русского языка
Sifu весьма кстати, думал по скидке взять, а тут халява.
это наверное чтобы не покупали))) EGS хорош раздавать вышедшей игру xD
Просто к сведению, этой игре даже достижения добавили в Epic.
очередной мусор в раздаче
Раздают обычно игры, на которых нет скидки. Думал мафия будет 3 части, но сейчас на них скидка. Думал будет опять Томб Райдер 3 части, на него тоже скидка. Ждем слелдубщую неделю, может повезет ит будет что то достойное.
Её в гоге ключи можно за копейки было забрать
Кроме Deliver At All Costs брать нечего одно повтор другое проходняк