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Deliver At All Costs 22.05.2025
Экшен, Адвенчура, Автомобили, Вид сверху
7.1 29 оценок

В EGS стартовала раздача только что вышедшей Deliver At All Costs, а также Sifu и Gigapocalypse

monk70 monk70

В Epic Games Store наступила неделя невиданной щедрости – сервис раздаёт сразу три игры, которые можно добавить в свою библиотеку совершенно бесплатно и они останутся у вас навсегда.

Первая из трех бесплатных игр Epic Games Store — Deliver At All Costs, совершенно новая игра от разработчика Far Out Games Studio и издателя Konami. Игроки получат роль Уинстона Грина, курьера, который сделает все возможное, чтобы доставить свой «крайне нетрадиционный груз».

Вторая игра — это хваленая экшн-игра 2022 года Sifu от разработчика Sloclap. Игра повествует об опытном мастере боевых искусств, который выслеживает убийц своего отца, чтобы отомстить.

Gigapocalypse — третья и последняя бесплатная игра в Epic Games Store на этой неделе. Разработанный Goody Gameworks, этот сайд-скроллер 2023 года позволяет игрокам управлять выбором «Гигасов» или гигантских монстров, таких как Годзилла или Кинг-Конг, чтобы уничтожать все на своем пути.

26
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Player is Ready

в рф недоступна, мож начнешь уже писать об этом сразу?

18
Traha_Global

Всё доступно просто надо что бы руки не из жопы торчали.

27
Merelone

Иногда могу зайти с браузера и забрать пару игр с раздач, но понимаю что толку от этого - ноль. Сомневаюсь, что когда-нибудь зайду туда поиграть. Интерфейс невзрачный, контента с гулькин нос.

Поэтому, даже если раздаваемая игра с Эпика, мне прям по сердцу, я все равно куплю её в стиме.

9
Владимир Губайдуллин

Игра есть игра,большинство нищих людей "покупают" в зелёном магазине и их интерфейс медиагета или битторрента не смущает.Зачем говорить чушь?

9
Merelone Владимир Губайдуллин

Я говорю о том, что эпик дерьмо, стим куда лучше в плане взаимодействия. Перечитай. Извини что задел чувства постоянного клиента зеленых магазинов.

5
Владимир Губайдуллин Merelone

Я тебя прощаю от лица зелёных,хоть и сам завсегдатый 30-летний покупатель в стиме.Но ты меня не слушаешь,мне не трудно,повторюсь "Игра есть игра" и где её запускать мне не важно,в игре интерфейса магазина нет.

8
JustA_NiceGuy Владимир Губайдуллин

Лишний раз напоминает о себе. т.е. фигнёй страдает чел.

1
JustA_NiceGuy Merelone

Steam древний как мамонт, а более приятный и понятный интерфейс так и не смог сделать. Не говоря про другие функции, которые годами не обновлялись только потому, что Valve не чувствует конкуренцию.

1
jax baron

ой мафию будут раздавать - ага держите хлебало шире, прям 3 части - ага введи динозавриков.

8
jax baron

а чё мне минусы то ставят - весь инет орал.

7
Комментарий удален
Tron1k Владимир Губайдуллин

А ты ранимый какой😂 в интернете смайлик поставили.

Batchankoff

Эхх Deliver At All Costs ждал, жаль в РФ регионе не забрать её.

5
jax baron

vpngate тайланд - по другому softether vpn

1
Alexs Alexs

Есть чудные сайты, торренты называются, там эта игра и не только эта есть :) Не понимаю людей, кто хочет кормить компании, которые повернулись к нам задом. Не хотят зарабатывать, их проблемы.

7
ArtPRO
4
Ghost_God

Жаль русского языка

2
mrPsyna

Sifu весьма кстати, думал по скидке взять, а тут халява.

2
Zick211

это наверное чтобы не покупали))) EGS хорош раздавать вышедшей игру xD

1
JustA_NiceGuy

Просто к сведению, этой игре даже достижения добавили в Epic.

Палыч Роков

очередной мусор в раздаче

Syxoff

Раздают обычно игры, на которых нет скидки. Думал мафия будет 3 части, но сейчас на них скидка. Думал будет опять Томб Райдер 3 части, на него тоже скидка. Ждем слелдубщую неделю, может повезет ит будет что то достойное.

kotasha
Думал мафия будет 3 части

Её в гоге ключи можно за копейки было забрать

kotasha

Кроме Deliver At All Costs брать нечего одно повтор другое проходняк