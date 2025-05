В EGS стартовала раздача только что вышедшей Deliver At All Costs, а также Sifu и Gigapocalypse

В Epic Games Store наступила неделя невиданной щедрости – сервис раздаёт сразу три игры, которые можно добавить в свою библиотеку совершенно бесплатно и они останутся у вас навсегда.

Первая из трех бесплатных игр Epic Games Store — Deliver At All Costs, совершенно новая игра от разработчика Far Out Games Studio и издателя Konami. Игроки получат роль Уинстона Грина, курьера, который сделает все возможное, чтобы доставить свой «крайне нетрадиционный груз».

Вторая игра — это хваленая экшн-игра 2022 года Sifu от разработчика Sloclap. Игра повествует об опытном мастере боевых искусств, который выслеживает убийц своего отца, чтобы отомстить.

Gigapocalypse — третья и последняя бесплатная игра в Epic Games Store на этой неделе. Разработанный Goody Gameworks, этот сайд-скроллер 2023 года позволяет игрокам управлять выбором «Гигасов» или гигантских монстров, таких как Годзилла или Кинг-Конг, чтобы уничтожать все на своем пути.