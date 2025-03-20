Зрелищное изометрическое автомобильное приключение курьера Deliver At All Costs выйдет в конце мая

Konami раскрыла дату выхода Deliver At All Costs. Боевик с тотальной разрушаемостью выйдет 22 мая 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

Одна из главных особенностей Deliver At All Costs — высокая степень разрушаемости окружения. В игре предстоит выполнять курьерские заказы, пробиваясь через хаос мегаполиса, разрушая здания и взаимодействуя с динамическим миром.

Главная цель — доставлять посылки любой ценой, преодолевая препятствия, избегая атак конкурентов и используя окружение для выживания.