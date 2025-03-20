ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Deliver At All Costs 22.05.2025
Экшен, Адвенчура, Автомобили, Вид сверху
6.9 18 оценок

Зрелищное изометрическое автомобильное приключение курьера Deliver At All Costs выйдет в конце мая

butcher69 butcher69

Konami раскрыла дату выхода Deliver At All Costs. Боевик с тотальной разрушаемостью выйдет 22 мая 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.

Одна из главных особенностей Deliver At All Costs — высокая степень разрушаемости окружения. В игре предстоит выполнять курьерские заказы, пробиваясь через хаос мегаполиса, разрушая здания и взаимодействуя с динамическим миром.

Главная цель — доставлять посылки любой ценой, преодолевая препятствия, избегая атак конкурентов и используя окружение для выживания.

26
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Снова зелёный сайт 🤣🤣🤣 // Вера Выборнова

1
r23dom

там такое отвратительное управление

0
JustA_NiceGuy

Да, есть такое. Даже в старой, мобильной Mini Motor Racing 2011-го, управление в разы лучше и приятней.

0
Челодой моловек 94

Интересно на чем удобнее играть в такое геймпад или квм? Разрушаемость притягивает конечно

0
VIONICK08

игра унылая. на 10 минут увлекает разрушением зданий, дальше там делать нечего

0
Rаyden

Из чего сделан автомобиль главного героя? Из криптонита?

0