Зрелищное изометрическое автомобильное приключение курьера Deliver At All Costs выйдет в конце мая

Konami раскрыла дату выхода Deliver At All Costs. Боевик с тотальной разрушаемостью выйдет 22 мая 2025 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Одна из главных особенностей Deliver At All Costs — высокая степень разрушаемости окружения. В игре предстоит выполнять курьерские заказы, пробиваясь через хаос мегаполиса, разрушая здания и взаимодействуя с динамическим миром.
Главная цель — доставлять посылки любой ценой, преодолевая препятствия, избегая атак конкурентов и используя окружение для выживания.
Снова зелёный сайт 🤣🤣🤣 // Вера Выборнова
там такое отвратительное управление
Да, есть такое. Даже в старой, мобильной Mini Motor Racing 2011-го, управление в разы лучше и приятней.
Интересно на чем удобнее играть в такое геймпад или квм? Разрушаемость притягивает конечно
игра унылая. на 10 минут увлекает разрушением зданий, дальше там делать нечего
Из чего сделан автомобиль главного героя? Из криптонита?