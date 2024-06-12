Авторы Deliver Us Home запустили Kickstarter-кампанию с целью создания игры и спасения серии

Студия-разработчик KeokeN Interactive запустила краудфандинговую кампанию для Deliver Us Home, долгожданной третьей части серии Deliver Us. К сожалению, студия находится в плохом состоянии, и если она не получит достаточно средств, проект никогда не будет реализован, а трилогия не будет завершена.

Deliver Us Home представляет собой научно-фантастический приключенческий экшен, в котором вы отправитесь на поиски нового дома для человечества, находящегося на грани вымирания. После того как на прошлой неделе был представлен тизер игры, стартовала кампания на Kickstarter, цель которой - собрать не менее 100 000 евро за тридцать дней для возрождения студии, пострадавшей от многочисленных увольнений. Кампания завершится 11 июля 2024 года.

"Взять дело в свои руки после нескольких лет питчинга — это очень освобождающе", — объясняет один из основателей студии Коен Дитман, и продолжает: "Это мотивировало нас упорно работать в течение последних нескольких недель. Наш творческий потенциал находится на пике, и мы работали на износ, чтобы организовать кампанию, выпустить трейлер и демоверсию, в которую смогут поиграть бэкеры. Это действительно знак нашей любви и преданности ремеслу создания видеоигр".

Как поясняется в официальном пресс-релизе, кампания Deliver Us Home проходит в период сильной турбулентности в индустрии, последствия которой сильно затронули KeokeN. "Создать Kickstarter-кампанию и демоверсию, имея в штате лишь костяк сотрудников, и при этом помогать нашим бывшим друзьям и коллегам найти новую работу — непростая задача", — объясняет Пол Дитман.