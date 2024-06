Авторы Deliver Us Mars представили первый трейлер Deliver Us Home

Разработчик KeokeN Interactive представил премьерный трейлер своей следующей игры, Deliver Us Home, в рамках летней выставки Future Games Show.

В отличие от двух предыдущих игр - Deliver Us the Moon и Deliver Us Mars - Deliver Us Home будет запущена как кампания на Kickstarter 11 июня.

Deliver Us Mars дебютировала на лейбле Frontier Foundry, который с тех пор был закрыт, поэтому для своей последней игры KeokeN выбрала другой путь.

В Deliver Us Home, выполненной в той же тематике, что и ее предшественники, рассказывается история одного астронавта, который в 23 веке работает над тем, чтобы найти новый дом для человечества. Земля давно покинута, и теперь вы прибыли на место, которое, как вы надеетесь, станет нашим новым домом, подготовленным на все случаи жизни.

Однако некоторые другие поселенцы прибыли сюда задолго до нашего исследователя, а значит, раскрытие их секретов станет частью вашей миссии. В этом пустынном месте вам предстоит выяснить, что произошло раньше, исследуя его и пытаясь выжить.

Это повествовательное приключение от третьего лица, и хотя оно в большинстве своем линейно, вам предстоит исследовать, обнаруживать и собирать по пути множество предметов.

Если вы не играли в Deliver Us to the Moon или Deliver Us Mars, не волнуйтесь, ведь это самостоятельная история.