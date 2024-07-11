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Deliver Us Home 2026 г.
Адвенчура, Инди, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 7 оценок

Deliver Us Home получила финансирование на Kickstarter всего за несколько часов до окончания

monk70
Новости

KeokeN объявила, что кампания Kickstarter для Deliver Us Home достигла своей цели финансирования. Команда собрала 100 тыс. евро на разработку, и ей удалось достичь этой цели всего за несколько часов до окончания.

Deliver Us Home — это одиночный научно-фантастический опыт, в котором одинокий астронавт стремится обеспечить новый дом для человечества. Это третья часть в серии Deliver Us. Насколько известно, игра будет работать на Unreal Engine 4.

После окончания кампании KeokeN выпустит демоверсию для своих спонсоров. Эта демоверсия раскроет некоторые особенности и предпосылки Deliver Us Home. Она также даст спонсорам возможность впервые взглянуть на визуальные эффекты игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Egik81

Deliver Us The Moon весьма не плохая поделка в стиле инди скайфая. Посмотрим что на этот раз выйдет у разрабов. Главное чтобы не потеряли всех тех плюсов которые меня например привекли в первых поделках это серии. А для меня это главное что была бы пища для размышлений о пути вида и его развитии в то что мы называем реальностью.

2
Eclair_93

Неужели после Deliver us Moon и Deliver us Mars были сложности собрать на новую игру? Очень странно.

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