Deliver Us Home получила финансирование на Kickstarter всего за несколько часов до окончания

Мир далёкого будущего, 23 век нашей эры. Человечество уже давно покинуло израненную и истощённую Землю в поисках нового пристанища среди звёзд. Вы — один из тех, кому выпала честь и ответственность стать межпланетным исследователем, астронавтом, чья миссия — отыскать для человеческой расы новый дом в бескрайних просторах космоса. Путь был долог и труден, но вот, наконец, ваш корабль приближается к намеченной цели — планете, которая, возможно, станет новой колыбелью цивилизации.

Несмотря на тщательную подготовку и готовность к любым неожиданностям, вы понимаете, что на поверхности этого нового мира вас могут ждать самые невероятные опасности и открытия. Едва ступив на неизведанную землю, вы оказываетесь в совершенно чуждом и незнакомом окружении. Вокруг — ни души, лишь безмолвные пейзажи нового мира. Но постепенно, внимательно исследуя окрестности и собирая крупицы информации, вы начинаете осознавать, что не являетесь здесь первопроходцем. Кто-то уже побывал на этой планете задолго до вас, оставив после себя странные следы и загадочные артефакты.

Чтобы выжить и продолжить свою миссию, вам предстоит не только бороться с непредсказуемыми силами природы, но и разгадать тайну давно исчезнувших пришельцев. Каждый найденный предмет, каждая деталь и подсказка приближают вас к пониманию истории этого места и дают возможность продвинуться дальше. По мере исследования, вы получаете возможность совершенствовать своё снаряжение — скафандр, робота-напарника, транспортное средство. Эти улучшения позволяют увеличить шансы на выживание.

Так, шаг за шагом, преодолевая трудности и постигая секреты нового мира, вы прокладываете путь в будущее. Путь, который, возможно, приведёт человечество к новому дому и даст ему шанс на возрождение. В ваших руках — судьба всей цивилизации, и только от вашей решимости, находчивости и воли зависит, сможет ли человеческий род обрести свое место под чужими звёздами.