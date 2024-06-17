Kickstarter-кампания Deliver Us Home собрала половину необходимой суммы всего за 6 дней

Deliver Us Home находится в разгаре кампании на Kickstarter и преодолела хороший рубеж с точки зрения доходов. KeokeN Interactive сообщает, что в настоящее время кампания собрала более 50% необходимого бюджета. Точнее, цель для запуска проекта — 100 000 евро. На момент написания 991 человек поддержали проект, и до закрытия кампании на Kickstarter осталось еще 24 дня.

На Kickstarter объясняется, что «на дворе 23 век. Человечество уже давно эвакуировало пустынный мир, ставший планетой Земля. Вы, потомок эвакуированных, неустанно обучались, чтобы стать межпланетным космонавтом. Отправленный в бесконечную пустоту космоса, его миссия настолько проста, насколько и невозможна: обеспечить человечеству новый постоянный дом».

«После долгого путешествия вы приближаетесь к назначенной планете. Хотя вы подготовились к неожиданным, худшим и самым экстремальным условиям, неизвестно, что ждет вас на поверхности. Переживите неизвестное, исследуйте пустыню и постройте новое дом человечества, раскрывая тайны загадочных колонистов, которые каким-то образом прибыли сюда задолго до вас...».

Те, кто поддержит игру с помощью EARLY BIRD EDITION за 19 евро или более дорогой версии, получат Deliver Us Home и демо-версию после успешного завершения кампании Kickstarter.