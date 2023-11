Крайне атмосферное научно-фантастическое приключение Deliver us Mars бесплатно в Epic Games Store

В Epic Games Store в очередной раз стартовала бесплатная раздача новой игры. На этот раз это Deliver Us Mars. Данная игра является продолжением хорошо известной игрокам Deliver Us The Moon.

Релиз Deliver Us Mars состоялся в феврале 2023 года. Игра является сиквелом тепло принятой Deliver Us The Moon и, как и положено по названию, посвящена исследованию Красной планеты.

Сюжет игры вращается вокруг поиска принадлежащих колонии ARKA кораблей. Также нам предстоит выяснить причину появления загадочного сигнала бедствия, который привел нас на Марс.

На то, чтобы получить бесплатную копию этой игры, у поклонников космических приключений есть ровно неделя. Акция завершится 30 ноября