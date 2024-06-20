Deliver Us The Moon доберётся до Nintendo Switch 16 июля

Издатель Wired Productions и голландская студия KeokeN Interactive объявили, что Deliver Us The Moon выйдет 16 июля на Nintendo Switch.
После первого запуска в 2019 году на ПК, Wired и KeokeN с тех пор выпустили получивший признание критиков научно-фантастический триллер на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. Релиз на Nintendo Switch знаменует собой последнюю миссию для этой любимой игры, позволяя игрокам брать с собой игрк, куда бы они ни отправились.
С более чем 5000 обзорами в Steam, Deliver Us The Moon разворачивается в апокалиптическом недалеком будущем, где природные ресурсы Земли истощены. Лунная колония, обеспечивающая жизненно важный запас энергии, замолчала, и одинокий астронавт отправляется на расследование.
Ну учитывая что в Nintendo Switch мобильное железо от куртки пускай и не первой свежести. Ничего удивительного что его умудрились портировать на него. Думаю конечно чем-то пришлось пожертвовать...