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Deliver Us The Moon 28.09.2018
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.1 104 оценки

Deliver Us The Moon доберётся до Nintendo Switch 16 июля

monk70
Новости

Издатель Wired Productions и голландская студия KeokeN Interactive объявили, что Deliver Us The Moon выйдет 16 июля на Nintendo Switch.

После первого запуска в 2019 году на ПК, Wired и KeokeN с тех пор выпустили получивший признание критиков научно-фантастический триллер на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X. Релиз на Nintendo Switch знаменует собой последнюю миссию для этой любимой игры, позволяя игрокам брать с собой игрк, куда бы они ни отправились.

С более чем 5000 обзорами в Steam, Deliver Us The Moon разворачивается в апокалиптическом недалеком будущем, где природные ресурсы Земли истощены. Лунная колония, обеспечивающая жизненно важный запас энергии, замолчала, и одинокий астронавт отправляется на расследование.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Egik81

Ну учитывая что в Nintendo Switch мобильное железо от куртки пускай и не первой свежести. Ничего удивительного что его умудрились портировать на него. Думаю конечно чем-то пришлось пожертвовать...

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