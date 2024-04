Отменённая Switch-версия Deliver Us The Moon всё же выйдет

Издатель Wired Productions и разработчик KeokeN Interactive объявили, что через четыре года после отмены выпустят версию Deliver Us The Moon для Switch в 2024 году.

Deliver Us The Moon в настоящее время доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam.

«Мы очень рады сообщить, что Deliver Us The Moon скоро появится на платформе Nintendo Switch, благодаря нашему ценному партнерству с Wired Productions», — заявили разработчики KeokeN Interactive и братья Пол и Коэн Дитман. «Перенос нашего захватывающего опыта на эту консоль открывает игрокам новые возможности для погружения в наш мир, где бы они ни находились. Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии, нам не терпится доставить это приключение поклонникам Nintendo по всему миру».

Соучредитель и управляющий директор Wired Productions Лео Зулло добавил:

«История Deliver Us The Moon и Wired началась на PAX в начале 2019 года. Нам понравилась игра, но, что более важно, мы почувствовали связь с братьями Дитман и их ценностями. Продолжать работать пять лет спустя над последней частью мозаики Deliver Us The Moon — это нечто особенное. KeokeN Interactive — один из лучших рассказчиков, и в какой-то момент дать игрокам Switch возможность испытать эту игру — это что-то, что никто не считал технически возможным, но я так рад быть здесь сегодня, снова в центре управления полетами и считать дни, чтобы взлететь».

Deliver Us The Moon — научно-фантастический триллер, действие которого разворачивается в апокалиптическом ближайшем будущем, когда природные ресурсы Земли истощены. Стремясь разрешить энергетический кризис, мировые державы создали Всемирное космическое агентство и обеспечили новый многообещающий источник энергии на Луне.

Всемирное космическое агентство колонизировало и действовало с Луны, пока в одну роковую ночь не прекратилась вся связь с Землей и не был потерян источник энергии. Теперь, годы спустя, вы берете на себя роль последнего астронавта Земли, выполняющего сложную миссию по расследованию того, что произошло, и спасению человечества.

В этом приключении вашим единственным спутником будет маленький робот по имени ASE. Вместе вы пересечете Луну, исследуете заброшенные объекты, соберете улики и, в конечном итоге, раскроете секреты и скрытые замыслы тех, кто давно ушел.