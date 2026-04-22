Безумие в небе: анонсирована DELIVERY MUST COMPLETE - рогалик про курьера-аса с драконами и дирижаблями

Издательство Top Hat Studios и студия Yoyoyollie представили DELIVERY MUST COMPLETE — скоростной рогалик-экшен с цел-шейдингом и воздушными боями, который выйдет на ПК в Steam. Проект уже называют смесью Devil May Cry и Ace Combat, где стиль важнее всего.

Игрокам предстоит управлять курьером, чья задача на первый взгляд абсурдна — доставить посылку прямо в зону полномасштабных боевых действий. Проблема в том, что небо там буквально кипит от элитных пилотов, дирижаблей, мехов и даже драконов. И все они хотят вас остановить.

Геймплей строится вокруг стремительных воздушных схваток, акробатических манёвров и набора очков стиля. Игроки смогут улучшать свой парк самолётов, выполнять рискованные виражи, парировать атаки и зарабатывать рейтинг, превращая каждый бой в зрелищное шоу.

Особенность игры — процедурная генерация: каждая миссия отличается погодой, облачностью, аномалиями и даже структурой карты. Четыре биома постоянно меняют условия, поэтому ни один вылет не повторяется.

Отдельное внимание уделено скорости и хаосу. Дрифт, резкие развороты и ускорения позволяют буквально «резать» небо, а варп-технология возвращает игрока после уничтожения, превращая смерть лишь в паузу перед новым заходом.

Несмотря на абсурдность происходящего, цель остаётся неизменной: доставить посылку любой ценой. Разработчики подчёркивают — «доставка должна быть выполнена», даже если придётся прорываться через целую армию воздушных асов.