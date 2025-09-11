Авторы Delta Force готовят к запуску сезон War Ablaze с новыми картами, оперативниками и коллаборацией с "Пилой"

Team Jade и TiMi Studio готовят крупное обновление для шутера Delta Force — Season 10: War Ablaze, релиз которого намечен на 23 сентября 2025 года для всех платформ. Апдейт привнесёт массу нового контента, улучшений и возможностей для игроков.

Одним из ключевых нововведений станет карта Fault для режима Warfare. По трейлерам, локация обещает стать любимой среди фанатов, а появление истребителей F-45A впервые в истории игры добавит динамики и стратегических возможностей.

Новым оперативником станет Raptor, специализирующийся на разведке. Его уникальный стиль заключается в использовании дронов для сбора информации и поддержки команды, что добавляет свежую тактическую составляющую в геймплей.

Консольные игроки получат долгожданную поддержку 120 FPS, улучшенную систему помощи при прицеливании, оптимизацию управления и доработанный пользовательский интерфейс. Сначала новые функции будут доступны на отдельных картах, но разработчики планируют расширять их на весь контент.

В рамках обновления появятся две новые операции — Warden и Raven, а также сезонный пропуск, открывающий эксклюзивные награды по мере прохождения контента. Особое внимание привлекает коллаборация с хоррор-франшизой «Пила»: игроки получат нового оперативника, уникальные скины для оружия и косметические предметы, доступные бесплатно.

War Ablaze обещает стать одним из самых масштабных обновлений Delta Force, расширяя возможности игроков и привнося новые тактические и визуальные элементы в любимый шутер.