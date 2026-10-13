Авторы Delta Force начнут изымать ресурсы у покупателей у RMT-торговцев - нарушителям грозят баны

Разработчики Delta Force объявили о борьбе с нелегальной торговлей внутриигровыми ресурсами за реальные деньги. Игроки, которые использовали систему подбора матчей для передачи припасов в рамках подобных сделок, лишатся незаконно полученных предметов. В зависимости от тяжести нарушения аккаунтам также грозят более серьёзные санкции, вплоть до постоянной блокировки.

По данным команды безопасности, нарушители использовали так называемый queue sniping — намеренные попытки попасть в один матч с заранее выбранными игроками. Это позволяло передавать ресурсы между сессиями, обходя обычные ограничения игрового процесса. В том числе подобную схему применяли для RMT (Real Money Trading) — торговли внутриигровыми ценностями за реальные деньги.

Разработчики считают, что такие операции нарушают честность игры и создают преимущества для тех, кто готов покупать ресурсы за пределами предусмотренных механик. Поэтому команда намерена не просто наказывать участников сделок, но и отзывать все предметы, полученные в результате подобных передач.

В Delta Force также действует политика нулевой терпимости к нарушениям. Она распространяется на использование сторонних плагинов и нелегального программного обеспечения, неподобающее поведение, а также намеренную эксплуатацию ошибок и уязвимостей. В зависимости от результатов расследования наказание может включать постоянную блокировку аккаунта и ограничения по IP-адресу.

Команда предупредила, что проверки продолжатся, и призвала игроков соблюдать правила. Таким образом, разработчики намерены перекрыть не только саму возможность нелегальной передачи ресурсов, но и лишить участников подобных схем полученной выгоды. Для игроков это означает, что даже уже приобретённые у RMT-торговцев предметы не гарантируют сохранности: если их происхождение будет установлено, ресурсы могут изъять.