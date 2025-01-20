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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 211 оценок

Авторы Delta Force показали трейлер с демонстрацией новшеств второго сезона

butcher69
Новости

Онлайн-шутер Delta Force продолжает радовать игроков: вчера стартовал второй сезон под названием «Звездопад». Разработчики активно взаимодействуют с сообществом, представляя свежие обновления и делясь подробностями через видеоролики, последний из которых был посвящён демонстрации новшеств нового сезона.

Ключевые нововведения сезона:

  • Новые карты — локации стали ещё более разнообразными.
  • Строительство укреплений — расширенные возможности тактической обороны.
  • Новое оружие и оперативник «Синева», включая фугасный гранатомёт.
  • Режим 3v3v3 «Горячая зона», где три команды сражаются за захват и загрузку объекта MandelCell. Победа достигается через уничтожение врагов или успешную миссию.
  • Улучшенная система перемещения, добавляющая больше гибкости в тактике.

В честь запуска сезона разработчики подготовили подарки: за вход в игру в январе можно получить эксклюзивное оружие «Витязь» — Аэрокосмос, ваучеры вооружения и другие награды.

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