Авторы Delta Force показали трейлер с демонстрацией новшеств второго сезона

Онлайн-шутер Delta Force продолжает радовать игроков: вчера стартовал второй сезон под названием «Звездопад». Разработчики активно взаимодействуют с сообществом, представляя свежие обновления и делясь подробностями через видеоролики, последний из которых был посвящён демонстрации новшеств нового сезона.

Ключевые нововведения сезона:

Новые карты — локации стали ещё более разнообразными.

— локации стали ещё более разнообразными. Строительство укреплений — расширенные возможности тактической обороны.

— расширенные возможности тактической обороны. Новое оружие и оперативник «Синева» , включая фугасный гранатомёт.

, включая фугасный гранатомёт. Режим 3v3v3 «Горячая зона» , где три команды сражаются за захват и загрузку объекта MandelCell. Победа достигается через уничтожение врагов или успешную миссию.

, где три команды сражаются за захват и загрузку объекта MandelCell. Победа достигается через уничтожение врагов или успешную миссию. Улучшенная система перемещения, добавляющая больше гибкости в тактике.

В честь запуска сезона разработчики подготовили подарки: за вход в игру в январе можно получить эксклюзивное оружие «Витязь» — Аэрокосмос, ваучеры вооружения и другие награды.