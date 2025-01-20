Авторы Delta Force показали трейлер с демонстрацией новшеств второго сезона

Онлайн-шутер Delta Force продолжает радовать игроков: вчера стартовал второй сезон под названием «Звездопад». Разработчики активно взаимодействуют с сообществом, представляя свежие обновления и делясь подробностями через видеоролики, последний из которых был посвящён демонстрации новшеств нового сезона.
Ключевые нововведения сезона:
- Новые карты — локации стали ещё более разнообразными.
- Строительство укреплений — расширенные возможности тактической обороны.
- Новое оружие и оперативник «Синева», включая фугасный гранатомёт.
- Режим 3v3v3 «Горячая зона», где три команды сражаются за захват и загрузку объекта MandelCell. Победа достигается через уничтожение врагов или успешную миссию.
- Улучшенная система перемещения, добавляющая больше гибкости в тактике.
В честь запуска сезона разработчики подготовили подарки: за вход в игру в январе можно получить эксклюзивное оружие «Витязь» — Аэрокосмос, ваучеры вооружения и другие награды.