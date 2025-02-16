Авторы Delta Force запустили тестирование мобильной игры, но серверы не выдержали напора

Разработчики онлайн-шутера Delta Force предприняли попытку протестировать мобильную версию игры, однако столкнулись с рядом трудностей. Пользователи сообщали о проблемах с подключением к серверам, а также о том, что многие не смогли скачать игру из Google Play.

Мы искренне извиняемся за возникшие неудобства и благодарим вас за терпение. Мы предоставим обновления и уведомим вас через наши официальные каналы, как только ситуация будет исправлена, и для игроков приготовили компенсацию — набор виртуальных предметов.

Как оказалось, команда разработчиков плохо обеспечила необходимую основную мощь для поддержки серверов. Буквально сразу после запуска сервера оказались в нокдауне. Команда попыталась быстро восстановить доступ, но мобильная версия так и не заработала.

Выход сюжетной кампании запланирован на 21 февраля, и скорее всего пройдет более успешно.