Авторы шутера Delta Force перед стартом нового сезона провели масштабную волну банов читеров

Пока бесплатный шутер Delta Force отмечает очередной рекорд по пиковому онлайну, сообщество готовится к старту пятого сезона под названием Break, который начнётся 9 июля. Разработчики из студии TiMi Studios пообещали игрокам множество улучшений, новые карты, оператора и даже дополнительный тип оружия. Однако прежде чем открыть двери новому контенту, команда провела масштабную зачистку от нарушителей — с рекордными мерами против читеров на обеих платформах.

За последнюю неделю (30 июня – 6 июля) разработчики сообщили о следующих результатах борьбы с недобросовестными игроками:

ПК-версия:

874 аккаунта получили баны сроком на 10 лет;

139 пользователей заблокированы за использование DMA-устройств;

622 игровых устройства были полностью заблокированы;

5 600 попыток использования читов были пресечены в реальном времени;

1 610 игроков были немедленно отключены от серверов за нарушения;

722 случая сотрудничества с читерами отмечены предупреждениями, а 55 — наказаны удалением полученных нечестным путём наград.

Мобильная версия:

389 аккаунтов также получили десятилетние блокировки;

1 267 попыток использования читов были остановлены в реальном времени.

Разработчики отдельно указали, что некоторые пользователи пытались получить преимущество через нелегальные макросы и LUA-скрипты, в том числе под названием "Delta Force XXXX.Lua". Такие действия строго пресекаются, и администрация обещает продолжить жёстко бороться с любыми формами вмешательства в игру, включая сторонние плагины, эксплойты и оскорбительное поведение.

Сезон Break стартует 9 июля без технических перерывов. Игроков ждёт:

Новый оператор Tempest;

Новая карта операции Tide Prison, где предстоит сразиться с персонажем по прозвищу Мастер Хаоса;

Боевая карта Cyclone с боями на земле, воде и в воздухе;

Новый тип оружия — составной лук.

Delta Force доступна на ПК и мобильных устройствах, продолжает активно развиваться и удерживает лидерство среди многопользовательских тактических шутеров в своём сегменте. Уже в августе проект доберется и до консолей.