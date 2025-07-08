Авторы шутера Delta Force перед стартом нового сезона провели масштабную волну банов читеров

Пока бесплатный шутер Delta Force отмечает очередной рекорд по пиковому онлайну, сообщество готовится к старту пятого сезона под названием Break, который начнётся 9 июля. Разработчики из студии TiMi Studios пообещали игрокам множество улучшений, новые карты, оператора и даже дополнительный тип оружия. Однако прежде чем открыть двери новому контенту, команда провела масштабную зачистку от нарушителей — с рекордными мерами против читеров на обеих платформах.
За последнюю неделю (30 июня – 6 июля) разработчики сообщили о следующих результатах борьбы с недобросовестными игроками:
ПК-версия:
- 874 аккаунта получили баны сроком на 10 лет;
- 139 пользователей заблокированы за использование DMA-устройств;
- 622 игровых устройства были полностью заблокированы;
- 5 600 попыток использования читов были пресечены в реальном времени;
- 1 610 игроков были немедленно отключены от серверов за нарушения;
- 722 случая сотрудничества с читерами отмечены предупреждениями, а 55 — наказаны удалением полученных нечестным путём наград.
Мобильная версия:
- 389 аккаунтов также получили десятилетние блокировки;
- 1 267 попыток использования читов были остановлены в реальном времени.
Разработчики отдельно указали, что некоторые пользователи пытались получить преимущество через нелегальные макросы и LUA-скрипты, в том числе под названием "Delta Force XXXX.Lua". Такие действия строго пресекаются, и администрация обещает продолжить жёстко бороться с любыми формами вмешательства в игру, включая сторонние плагины, эксплойты и оскорбительное поведение.
Сезон Break стартует 9 июля без технических перерывов. Игроков ждёт:
- Новый оператор Tempest;
- Новая карта операции Tide Prison, где предстоит сразиться с персонажем по прозвищу Мастер Хаоса;
- Боевая карта Cyclone с боями на земле, воде и в воздухе;
- Новый тип оружия — составной лук.
Delta Force доступна на ПК и мобильных устройствах, продолжает активно развиваться и удерживает лидерство среди многопользовательских тактических шутеров в своём сегменте. Уже в августе проект доберется и до консолей.
интересно а считаются ли мкросы записанные действия на клаовмышке читами?
Просто подключите клавиатуру и мышь к ПК и БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО. Дальше, можно играть. Всё просто. Ради игр достаточно купить дорогие клавы и мышь. И всё.
P.S.: Лол... Читеры поставили мне "клоун". XD
я не про это спросил. если я запишу макрос из нажатий и действий на клавомышке а потом буду его применять в игре. посчитается ли это читом? ведь макрос воспроизводится намного быстрее чем это может сделать человек
Смотря какие и смотря для устройст от какой фирмы. Если ты будешь использовать софт, который должен постоянно работать под виндой, то да - считается и быстро вычислят. Клавиатуры и мыши A4Tech (Bloody) и Razer детектируются на уровне драйвера и в некоторых играх тебя с ними даже в игру не пустят. Несколько иначе обстоят дела с Logitech. У них есть некоторые модели клавиатур и мышей, имеющих постоянно запоминающее устройсто - микросхему. Фирменным программным обеспечением туда прописывается макрос, а потом фирменное ПО можно отключить, т.к. оно не нужно для работы макроса. И пользуйся в своё удовольствие. Однако если кто-то кинет жалобу и тебя проверят вручную, то по драйверу смекнут, что у тебя макрос. Хитрые пользователи макросов, которые десятилетиями не попадаются. используют клавиатуры и мыши с памятью мало или средне бюджетного сегмента, от фирм, которые выпускают полный ширпотреб. Такие устройства зачастую не требуют своего фирменного драйвера, прекрасно подхватываются виндой с драйвером по-умолчанию. Остаётся лишь установить фирменное ПО на другом компе или ноутбуке, прописать макрос в память клавиатуры или мыши, а потом подсоединить клаву или мышь к компу с которого будешь играть. Например Genius LuxeMate 525. Любой кто станет проверять тебя, увидит лишь стандартный HID Keyboard Device. Я играю такой уже свыше 10 лет и ни в одной игре не попался. У тех же genius и verbatim есть мыши с памятью, которые так же не требуют фирменного ПО и драйвера для работы. Можно записать макросы на другом компе, подключить к игровому и максимум что выдаст проверка, это HID - Compliant mouse. Вобщем тут всё от конкретной клавы или мыши зависит и от самой администрации кто будет проверять тебя в случае многочисленных жалоб.
А что в этой дельте такого интересного? После батлы играть невозможно в нее) играл наверное через месяц после релиза // Владимир Чуйков