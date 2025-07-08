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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.7 296 оценок

Авторы шутера Delta Force перед стартом нового сезона провели масштабную волну банов читеров

Gutsz Gutsz

Пока бесплатный шутер Delta Force отмечает очередной рекорд по пиковому онлайну, сообщество готовится к старту пятого сезона под названием Break, который начнётся 9 июля. Разработчики из студии TiMi Studios пообещали игрокам множество улучшений, новые карты, оператора и даже дополнительный тип оружия. Однако прежде чем открыть двери новому контенту, команда провела масштабную зачистку от нарушителей — с рекордными мерами против читеров на обеих платформах.

Free-to-play шутер Delta Force установил в Steam новый рекорд - более 177 тысяч активных игроков

За последнюю неделю (30 июня – 6 июля) разработчики сообщили о следующих результатах борьбы с недобросовестными игроками:

ПК-версия:

  • 874 аккаунта получили баны сроком на 10 лет;
  • 139 пользователей заблокированы за использование DMA-устройств;
  • 622 игровых устройства были полностью заблокированы;
  • 5 600 попыток использования читов были пресечены в реальном времени;
  • 1 610 игроков были немедленно отключены от серверов за нарушения;
  • 722 случая сотрудничества с читерами отмечены предупреждениями, а 55 — наказаны удалением полученных нечестным путём наград.

Мобильная версия:

  • 389 аккаунтов также получили десятилетние блокировки;
  • 1 267 попыток использования читов были остановлены в реальном времени.

Разработчики отдельно указали, что некоторые пользователи пытались получить преимущество через нелегальные макросы и LUA-скрипты, в том числе под названием "Delta Force XXXX.Lua". Такие действия строго пресекаются, и администрация обещает продолжить жёстко бороться с любыми формами вмешательства в игру, включая сторонние плагины, эксплойты и оскорбительное поведение.

Сезон Break стартует 9 июля без технических перерывов. Игроков ждёт:

  • Новый оператор Tempest;
  • Новая карта операции Tide Prison, где предстоит сразиться с персонажем по прозвищу Мастер Хаоса;
  • Боевая карта Cyclone с боями на земле, воде и в воздухе;
  • Новый тип оружия — составной лук.

Delta Force доступна на ПК и мобильных устройствах, продолжает активно развиваться и удерживает лидерство среди многопользовательских тактических шутеров в своём сегменте. Уже в августе проект доберется и до консолей.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Игорь Болонев

интересно а считаются ли мкросы записанные действия на клаовмышке читами?

3
Xstranger

Просто подключите клавиатуру и мышь к ПК и БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НАДО. Дальше, можно играть. Всё просто. Ради игр достаточно купить дорогие клавы и мышь. И всё.

P.S.: Лол... Читеры поставили мне "клоун". XD

2
Игорь Болонев Xstranger

я не про это спросил. если я запишу макрос из нажатий и действий на клавомышке а потом буду его применять в игре. посчитается ли это читом? ведь макрос воспроизводится намного быстрее чем это может сделать человек

2
Dragon Lorе

Смотря какие и смотря для устройст от какой фирмы. Если ты будешь использовать софт, который должен постоянно работать под виндой, то да - считается и быстро вычислят. Клавиатуры и мыши A4Tech (Bloody) и Razer детектируются на уровне драйвера и в некоторых играх тебя с ними даже в игру не пустят. Несколько иначе обстоят дела с Logitech. У них есть некоторые модели клавиатур и мышей, имеющих постоянно запоминающее устройсто - микросхему. Фирменным программным обеспечением туда прописывается макрос, а потом фирменное ПО можно отключить, т.к. оно не нужно для работы макроса. И пользуйся в своё удовольствие. Однако если кто-то кинет жалобу и тебя проверят вручную, то по драйверу смекнут, что у тебя макрос. Хитрые пользователи макросов, которые десятилетиями не попадаются. используют клавиатуры и мыши с памятью мало или средне бюджетного сегмента, от фирм, которые выпускают полный ширпотреб. Такие устройства зачастую не требуют своего фирменного драйвера, прекрасно подхватываются виндой с драйвером по-умолчанию. Остаётся лишь установить фирменное ПО на другом компе или ноутбуке, прописать макрос в память клавиатуры или мыши, а потом подсоединить клаву или мышь к компу с которого будешь играть. Например Genius LuxeMate 525. Любой кто станет проверять тебя, увидит лишь стандартный HID Keyboard Device. Я играю такой уже свыше 10 лет и ни в одной игре не попался. У тех же genius и verbatim есть мыши с памятью, которые так же не требуют фирменного ПО и драйвера для работы. Можно записать макросы на другом компе, подключить к игровому и максимум что выдаст проверка, это HID - Compliant mouse. Вобщем тут всё от конкретной клавы или мыши зависит и от самой администрации кто будет проверять тебя в случае многочисленных жалоб.

1
Пользователь ВКонтакте

А что в этой дельте такого интересного? После батлы играть невозможно в нее) играл наверное через месяц после релиза // Владимир Чуйков

2