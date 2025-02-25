Бесплатная кооперативная кампания Delta Force: Black Hawk Down получила крайне негативные отзывы в Steam

Онлайн-шутер Delta Force стал одним из самых знаковых free-to-play релизов прошлого года. В прошлую пятницу для игры в качестве бесплатного DLC наконец-то вышла кооперативная кампания, основанная на сюжете игры Delta Force «Черный ястреб». Но, похоже, она не оправдала ожиданий игроков.
В Steam только 35 % игроков положительно оценили кампанию Black Hawk Down, то есть «в основном» отрицательно оценили DLC. Первое, на что жалуются игроки, - это практическое невозможность пройти кампанию в одиночку. Это объясняется высоким уровнем сложности, а отсутствие контрольных точек приводит к тому, что в случае смерти нужно начинать миссию заново. В итоге в Black Hawk Down можно полноценно играть только в кооперативе.
Многие также критикуют слабый искусственный интеллект врагов и в целом плохое техническое исполнение. В частности, игроки жалуются, что для прохождения кампании необходимо скачать все необходимое для мультиплеера (а это - 60 Гб) и установить Anti-Cheat Expert (ACE), систему защиты от читов, встроенную в ядро системы, даже если вы будете играть в одиночку.
Сейчас в Delta Force могут играть только игроки на ПК. Но в дальнейших планах разработчиков - версии для Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, а также для смартфонов на базе iOS и Android.
ну так разработчики сразу это говорили...
Ид**тизм
напоминает Operation Flashpoint из 2000х, да и сами первые дельта форсы такими и были вроде, кооп и никаких сохранений, сфейлил - начинай заново, никаких скидок на соло. Похоже, разработчики сделали референс на первые игры серии, привет от геймдева двухтысячных. Там даже маркеров урона вроде не было, ползешь-ползешь, хоп, пристрелили, кто, откуда, вообще не видно, никаких подсказок)
Там хоть и редко, но контрольные точки, и 1 ручное сохранение были.
Я прошёл и получил значок.
В компании русского нет?
Кампании*
если ты в компании с русским , то кампанию можно пройти с русским
заслуженно
Ну дык,в кино они кучкой бегали,а не один.
Неужели нельзя было просто сделать компанию в духе кода по главам за разных персонажей что были в фильме за Бану за Макгрегора за Физтеха за Харди Хартнета и так далее без этого коопа левого на часа 4 5 от и до нет они пришили этот кооп кому в голову это пришло вообще покажите этого уникума
Такая кампания как ты хочешь стоит дорого, а Кооп по миссия нет)
Ага и миссию за Орландо Блума:))
Таких много и так.
Проблема в том, что кампания бесплатная. Сюжета в нём по факту и нету. Есть просто набор миссий в антураже фильма. Кампания должна служить для рекламы мультиплеера, чтобы игрок прошедший его пошёл наяривать на донатную валюту и кейсы, но тут как-то переиначено всё. Должно быть наоборот, типо игрок берёт за свои кешели кампанию, проходит её и такой радуется мол "вау", а после идёт в мультиплеер донатить на шмот. Обычно так должно работать, но у китайцев же всё наоборот) Сначало мультиплеер, потом бесплатный сюжетный режим...
Если ИИ слабый, то почему пройти игру сложно?
Всё просто - там вместо полноценного ИИ сидят Аим-боты с валлхаком, где бы ты не высунул свою морду, тебя тут же убивают выстрелом в лицо с 500 метров. Т.е грубо говоря противник имеет тупой скрипт обнаружения и прицеливания с линейным полётом пули (а не по баллистике). Это самый отвратительный вид противника, который вместо тактической игры имеет тупое скриптовое превосходство. А разрабам было лень писать логику и придумывать "мозг" ботам...всё ж бесплатно.
ИИ может тупо стоять, ждать появления игрока, и моментально открывать огонь при его появлении. Максимум что он умеет, это сесть за укрытием, или бежать на игрока.
а ты подумай какие еще факторы могут быть
чего ждали то, бф или код за бесплатно?🤷♂ // Mikhail Tsyganov
😁😁😁👍
а разрабы чего ждали? всеобщего признания и миллионы долларов?)))
Потому что это ещё хуже даже не знаю чего))) ну ни в какое сравнение ни с колдой, и не с батлой!!!
👍👍👍
хотелось бы послушать впечатления тех, кто прошел DLC, а не поиграл часик
Иногда, человек удаливший это через час - может более объективно дать оценку игре, нежели гaвнoeд, который смог это по каким-то неведомым причинам пройти целиком.
Да, она реально сложная. Вместо нормального оффлайн ремейка сделали онлайн кооперативный шутан. Если команда из 4-х не насобирается, то не пройти. Так даже если и 4 игрока насобираются то тоже пройти проблематично т.к. кто-то тупит, кого то убили или обрыв связи и то патроны закончатся то аптечки. А убивают с 1-2 выстрелов. И не сохранится, начинай все сначала. Короче издевательство, а не игра
Сложнее чем в Тарков в одну каску штурмануть какую-нибудь базу с боссом и свитой что ли?
Писали, что там тупо лутаться не дают с трупов и кейсов с патронами нет. И для этого и придумали насильный кооп режим, где 1 - может взять медика и лечить, а 2 - саппорта, который может раздавать патроны. А в соло это уже нереал( Либо патроны, либо аптечка
ну почему, нереально? Тут ныли, что патронов не хватает, а если ты саппорт, то с патронами проблем нет - качай скилл и все получается.
Неудивлён. Китайцы не умеют делать игры, они могут только клепать соулс копипасту в китайском сеттинге.
вышло "КООПЕРАТИВНОЕ ДЛС". игроки ноют, что в соло не пройти, а античит не дает юзать читы. смотрел на стриме Recrent`a как они в коопе прошли, в целом прикольно. если не считать технических косяков с подключением
Первое, на что жалуются игроки, - это практическое невозможность пройти кампанию в одиночку. Это объясняется высоким уровнем сложности...также критикуют слабый искусственный интеллект врагов, получается тупые боты, умнее игроков, раз сложно пройти
На сколько я помню оригинал тоже нельзя было пройти в одиночку, в одиночке был ии который играл за напарников, мисии были линейки, а вообще меня удивляет что разработчики на что то рассчитывали, учитывая низкий рейтинг даже КоД а он полностью динамичен, единственно что меня поразило в этой игре, на то время это разнообразия гранат.
Что и требовалось доказать. У китайцев ничего бесплатного не бывает, и недо-кампания использовалась для того, чтобы простимулировать игроков установить эту донатную помойку.
А у кого бывает?
А не надо трогать легенды. И марать их своим глупым и бездарным современным функционалом.
Пробовали с друзьями эту прости господи "кампанию". Ватное управление, картинка в кашу и странное поведение ии. В режиме сражений всё намного лучше
Игра - мусор, все режимы сделаны на коленке, режим аля Батлфильд вообще ужасен, одни читеры, карты мелкие, нет ни растительности, ни зданий, одни бугры и ямы, дешёвое подобие. 2 часа поиграл и удалил.
Решил я поиграть в данную игру после Таркова, и о Боги........ я чуть не сломал монитор и мышь!!!!!!! Самый минус - это управление и движение или скорость персонажа при передвижениях. Я в Таркове каски и кепки в раше на любой локации только в путь с рпк16 нагибаю, а тут меня на первой миссии как школьника первые несколько ботов раздербанили, особенно снайпер на крыше, это ужасно. Я получил очень мощный негатив. Пока отложил до ........фиг знает каких времен.
Слабаки
Так выглядит даже всрато зачем играть в это?
Выглядит она как раз неплохо, но оптимизация учитывая UE5 очень посредственная, а по сложности реально жопа
только вот в дельте ue 4
нет, там как раз 5-я версия, но кстати ue4 не менее ублюдский движок
я поиграл немного в мультиплеер когда вышла и мне вообще не понравилось. даже батла 2042 ужасная и то лучше. в сюжетку играть желания нет тем более что по описанию это какой-то богомерзкий варфейс
Варфейс лучше этого.
Ну ясно. DLC в целом получилось шикарным, но игроков бесит тот факт, что в одиночку его пройти невозможно из-за отсутствия чекпоинтов. Кооператив обязателен. Отсюда все негативные отзывы. Я пока не играл, но если всё правда так, тогда разработчики совершили дикую глупость. В таком случае негативные отзывы справедливы.
На до же....
ПиКаэлита любит кудахкать, что они дохрена хардкорщики, а тут не смогли пройти бесплатный шутанчик с тупым искусственным интеллектом.
А в чём минусы то? Всё, что описано в заметке - крайне право сделано со стороны игроделов. Игра без богомерзких "контрольных точек", акцент на сложность и кооп, античит в сингле - всячески одобряем!!
Сингл на то он и сингл, чтобы его в соло проходить)))
Single, Solo, Campaigne, Cooperative.
Последние два как раз относятся к DLC DF: BHD. Кампания в режиме кооператива.
Ну, а как войну можно пройти в соло? Реалистично, что только с напарниками, это же командный шутер.
КОЛДы все отлично играются в одиночку
Ну так, если делаете сингл-компанию, то логично, что её должно быть реально пройти в соло)) Я например, не играю в коопе, все колды, батлфилды проходил чисто сюжетную компанию, и всё. Тогда бы вообще её не делали.
Вас заранее предупреждали, что в соло вы не пройдете. И нужно 4 человека
Ну, значит это и не сингл кампания уже)
Не аргумент. Тогда зачем в игре существует возможность начать играть соло, если пройти миссию соло невозможно? Ты здесь ничего нелогичного или хотя бы неадекватно странного не видишь?
Помню во времена Денди ,все игры было сложно пройти,что и доставляло неимоверный кайф .Сейчас видите ли им сложно ,нужно казуальнинко .Игра Бомба ,с другом третий день не можем дойти до 4 уровня,и для меня это несомненый +
Во времена денди выбора не было, играли что было, да и времени и забот помимо игр считай не было, так что сравнение не уместно
Если времени нет пройти 7 коротких миссии ,но сложных.То стоит задуматься,стоит ли вообще уделять время играм ?
Если б было так то люди бы массово не жаловались и не занижали оценки. Люди тысячи часов тратят на любимые игры, но эта явно не входит в их число
А разве дело в сложности миссий? Людей просто бесит тот факт, что в случае смерти начинай всю миссию с начала. Это Дарк Соулс что ли? Да вроде бы нет. Почему нельзя установить контрольную точку хотя бы в середине прохождения миссии хотя бы для СОЛО игроков, для которых прохождение априори гораздо тяжелее, чем для любителей КООПА?
просто игры делались не для казуалов, а одними энтузиастами для других, там особо денег не было, а потом, когда коммерция подключилась, надо на массового игрока делать, а они выше ноют, что патронов мало и чекпоинтов нет, при этом ИИ слабый, но он таки их постоянно убивает)
Вой казуалов на болоте)
Нытиков развелось просто караул. "Ой сложно, ой сложно". Сложность там нормальная если не будете как дауны сидеть и ждать за углом всех как в колде убогой. Кооп там как раз решает чтобы помогали друг другу с прикрытие, а не бегали тупым мясом по перекресткам в одиночку. Я худею, бесплатно дали поиграть в шутан с отличным графоном и все равно ноют, поколение чушков какое-то.
Забазировал, бро. 👊
Так дело не в сложности, а в полном отсутствии контрольных точек. Убили? Начинай всё заново. Это Дарк Соулс что ли? Вроде бы нет. Контрольные точки на миссии хотя бы можно было натыкать местами - разве нет? Особенно, если игрок играет в одиночку БЕЗ коопа. В данном случае претензии справедливы.
Лично мне неприятно после смерти всю миссию начинать с начала. Хотя бы с середины могли бы дать продолжить миссию, если помер. Но какого фига с самого начала начинать надо? Повторяю, это Дарк Солус что ли?
скинь прохождение, как ты 1 без читов эту залупу проходишь?
Это сюжетное кооп дополнение. Можешь спокойно пройти с рандомами, которые будут получше любого бота. Там если умираешь то тебя могут поднять и не раз. И миссии там не настолько большие, чтобы хотеть там чекпойнов, отсутствие которых и создают дополнительную сложность Как только начинаешь играть в одиночку, то игра тебя предупреждает , что будет сложно. У игры есть хорошая сложность и это надо принять сразу, а не говорить что игра овно только потому, что ты не понимаешь как в нее играть. Прое бал , делаешь выводы и играешь дальше.
яж не еблан чтоб играть в кооп шутан один, я играю с живыми людьми