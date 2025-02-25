Бесплатная кооперативная кампания Delta Force: Black Hawk Down получила крайне негативные отзывы в Steam

Онлайн-шутер Delta Force стал одним из самых знаковых free-to-play релизов прошлого года. В прошлую пятницу для игры в качестве бесплатного DLC наконец-то вышла кооперативная кампания, основанная на сюжете игры Delta Force «Черный ястреб». Но, похоже, она не оправдала ожиданий игроков.

В Steam только 35 % игроков положительно оценили кампанию Black Hawk Down, то есть «в основном» отрицательно оценили DLC. Первое, на что жалуются игроки, - это практическое невозможность пройти кампанию в одиночку. Это объясняется высоким уровнем сложности, а отсутствие контрольных точек приводит к тому, что в случае смерти нужно начинать миссию заново. В итоге в Black Hawk Down можно полноценно играть только в кооперативе.

Многие также критикуют слабый искусственный интеллект врагов и в целом плохое техническое исполнение. В частности, игроки жалуются, что для прохождения кампании необходимо скачать все необходимое для мультиплеера (а это - 60 Гб) и установить Anti-Cheat Expert (ACE), систему защиты от читов, встроенную в ядро системы, даже если вы будете играть в одиночку.

Сейчас в Delta Force могут играть только игроки на ПК. Но в дальнейших планах разработчиков - версии для Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, а также для смартфонов на базе iOS и Android.