ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 240 оценок

Бесплатная кооперативная кампания Delta Force: Black Hawk Down получила крайне негативные отзывы в Steam

Gruz_
Новости

Онлайн-шутер Delta Force стал одним из самых знаковых free-to-play релизов прошлого года. В прошлую пятницу для игры в качестве бесплатного DLC наконец-то вышла кооперативная кампания, основанная на сюжете игры Delta Force «Черный ястреб». Но, похоже, она не оправдала ожиданий игроков.

В Steam только 35 % игроков положительно оценили кампанию Black Hawk Down, то есть «в основном» отрицательно оценили DLC. Первое, на что жалуются игроки, - это практическое невозможность пройти кампанию в одиночку. Это объясняется высоким уровнем сложности, а отсутствие контрольных точек приводит к тому, что в случае смерти нужно начинать миссию заново. В итоге в Black Hawk Down можно полноценно играть только в кооперативе.

Многие также критикуют слабый искусственный интеллект врагов и в целом плохое техническое исполнение. В частности, игроки жалуются, что для прохождения кампании необходимо скачать все необходимое для мультиплеера (а это - 60 Гб) и установить Anti-Cheat Expert (ACE), систему защиты от читов, встроенную в ядро системы, даже если вы будете играть в одиночку.

Сейчас в Delta Force могут играть только игроки на ПК. Но в дальнейших планах разработчиков - версии для Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, а также для смартфонов на базе iOS и Android.

88
77
Комментарии: 77
Ваш комментарий
ЯщерЛюд
Первое, на что жалуются игроки, - это практическое невозможность пройти кампанию в одиночку.
В итоге в Black Hawk Down можно полноценно играть только в кооперативе.

ну так разработчики сразу это говорили...

24
VirtuousDwight

Ид**тизм

3
SF6W

напоминает Operation Flashpoint из 2000х, да и сами первые дельта форсы такими и были вроде, кооп и никаких сохранений, сфейлил - начинай заново, никаких скидок на соло. Похоже, разработчики сделали референс на первые игры серии, привет от геймдева двухтысячных. Там даже маркеров урона вроде не было, ползешь-ползешь, хоп, пристрелили, кто, откуда, вообще не видно, никаких подсказок)

2
VanRaygo SF6W

Там хоть и редко, но контрольные точки, и 1 ручное сохранение были.

0
sakimi

Я прошёл и получил значок.

14
Rubic

В компании русского нет?

0
PunksPlay Rubic

Кампании*

0
martin32 Rubic

если ты в компании с русским , то кампанию можно пройти с русским

0
Kot9lra street

заслуженно

7
EvgenyDMT

Ну дык,в кино они кучкой бегали,а не один.

6
Punisher1

Неужели нельзя было просто сделать компанию в духе кода по главам за разных персонажей что были в фильме за Бану за Макгрегора за Физтеха за Харди Хартнета и так далее без этого коопа левого на часа 4 5 от и до нет они пришили этот кооп кому в голову это пришло вообще покажите этого уникума

5
apolo17

Такая кампания как ты хочешь стоит дорого, а Кооп по миссия нет)

0
Карнаж Абрамович

Ага и миссию за Орландо Блума:))

0
vidyssss

Таких много и так.

0
Ди Гы

Проблема в том, что кампания бесплатная. Сюжета в нём по факту и нету. Есть просто набор миссий в антураже фильма. Кампания должна служить для рекламы мультиплеера, чтобы игрок прошедший его пошёл наяривать на донатную валюту и кейсы, но тут как-то переиначено всё. Должно быть наоборот, типо игрок берёт за свои кешели кампанию, проходит её и такой радуется мол "вау", а после идёт в мультиплеер донатить на шмот. Обычно так должно работать, но у китайцев же всё наоборот) Сначало мультиплеер, потом бесплатный сюжетный режим...

0
FairUlu

Если ИИ слабый, то почему пройти игру сложно?

4
Dark446

Всё просто - там вместо полноценного ИИ сидят Аим-боты с валлхаком, где бы ты не высунул свою морду, тебя тут же убивают выстрелом в лицо с 500 метров. Т.е грубо говоря противник имеет тупой скрипт обнаружения и прицеливания с линейным полётом пули (а не по баллистике). Это самый отвратительный вид противника, который вместо тактической игры имеет тупое скриптовое превосходство. А разрабам было лень писать логику и придумывать "мозг" ботам...всё ж бесплатно.

0
VanRaygo

ИИ может тупо стоять, ждать появления игрока, и моментально открывать огонь при его появлении. Максимум что он умеет, это сесть за укрытием, или бежать на игрока.

0
martin32

а ты подумай какие еще факторы могут быть

0
Пользователь ВКонтакте

чего ждали то, бф или код за бесплатно?🤷‍♂ // Mikhail Tsyganov

2
Nekromant34

😁😁😁👍

0
KPAHbl4

а разрабы чего ждали? всеобщего признания и миллионы долларов?)))

0
askazanov

Потому что это ещё хуже даже не знаю чего))) ну ни в какое сравнение ни с колдой, и не с батлой!!!

2
Nekromant34

👍👍👍

0
Владимир Караганда

хотелось бы послушать впечатления тех, кто прошел DLC, а не поиграл часик

1
PamperedZimri

Иногда, человек удаливший это через час - может более объективно дать оценку игре, нежели гaвнoeд, который смог это по каким-то неведомым причинам пройти целиком.

-5
Smile Mister

Да, она реально сложная. Вместо нормального оффлайн ремейка сделали онлайн кооперативный шутан. Если команда из 4-х не насобирается, то не пройти. Так даже если и 4 игрока насобираются то тоже пройти проблематично т.к. кто-то тупит, кого то убили или обрыв связи и то патроны закончатся то аптечки. А убивают с 1-2 выстрелов. И не сохранится, начинай все сначала. Короче издевательство, а не игра

1
Seifer1986

Сложнее чем в Тарков в одну каску штурмануть какую-нибудь базу с боссом и свитой что ли?

0
hixxx

Писали, что там тупо лутаться не дают с трупов и кейсов с патронами нет. И для этого и придумали насильный кооп режим, где 1 - может взять медика и лечить, а 2 - саппорта, который может раздавать патроны. А в соло это уже нереал( Либо патроны, либо аптечка

14
Владимир Караганда hixxx

ну почему, нереально? Тут ныли, что патронов не хватает, а если ты саппорт, то с патронами проблем нет - качай скилл и все получается.

1
BENDJI

Неудивлён. Китайцы не умеют делать игры, они могут только клепать соулс копипасту в китайском сеттинге.

0
NIKalukard

вышло "КООПЕРАТИВНОЕ ДЛС". игроки ноют, что в соло не пройти, а античит не дает юзать читы. смотрел на стриме Recrent`a как они в коопе прошли, в целом прикольно. если не считать технических косяков с подключением

0
Сергей23235

Первое, на что жалуются игроки, - это практическое невозможность пройти кампанию в одиночку. Это объясняется высоким уровнем сложности...также критикуют слабый искусственный интеллект врагов, получается тупые боты, умнее игроков, раз сложно пройти

0
MAD_Terminator

На сколько я помню оригинал тоже нельзя было пройти в одиночку, в одиночке был ии который играл за напарников, мисии были линейки, а вообще меня удивляет что разработчики на что то рассчитывали, учитывая низкий рейтинг даже КоД а он полностью динамичен, единственно что меня поразило в этой игре, на то время это разнообразия гранат.

0
goodneighbor

Что и требовалось доказать. У китайцев ничего бесплатного не бывает, и недо-кампания использовалась для того, чтобы простимулировать игроков установить эту донатную помойку.

-1
simiola

А у кого бывает?

2
Andrey Wealson

А не надо трогать легенды. И марать их своим глупым и бездарным современным функционалом.

-1
Негативный позитив

Пробовали с друзьями эту прости господи "кампанию". Ватное управление, картинка в кашу и странное поведение ии. В режиме сражений всё намного лучше

-1
Стрелок-расист

Игра - мусор, все режимы сделаны на коленке, режим аля Батлфильд вообще ужасен, одни читеры, карты мелкие, нет ни растительности, ни зданий, одни бугры и ямы, дешёвое подобие. 2 часа поиграл и удалил.

-1
Аркадий Фролов

Решил я поиграть в данную игру после Таркова, и о Боги........ я чуть не сломал монитор и мышь!!!!!!! Самый минус - это управление и движение или скорость персонажа при передвижениях. Я в Таркове каски и кепки в раше на любой локации только в путь с рпк16 нагибаю, а тут меня на первой миссии как школьника первые несколько ботов раздербанили, особенно снайпер на крыше, это ужасно. Я получил очень мощный негатив. Пока отложил до ........фиг знает каких времен.

-1
vidyssss

Слабаки

-1
Azimut zvuk

Так выглядит даже всрато зачем играть в это?

-3
Палыч Роков

Выглядит она как раз неплохо, но оптимизация учитывая UE5 очень посредственная, а по сложности реально жопа

5
L1nk1337 Палыч Роков

только вот в дельте ue 4

0
Палыч Роков L1nk1337

нет, там как раз 5-я версия, но кстати ue4 не менее ублюдский движок

0
KPAHbl4

я поиграл немного в мультиплеер когда вышла и мне вообще не понравилось. даже батла 2042 ужасная и то лучше. в сюжетку играть желания нет тем более что по описанию это какой-то богомерзкий варфейс

-3
Стрелок-расист

Варфейс лучше этого.

-1
Janekste

Ну ясно. DLC в целом получилось шикарным, но игроков бесит тот факт, что в одиночку его пройти невозможно из-за отсутствия чекпоинтов. Кооператив обязателен. Отсюда все негативные отзывы. Я пока не играл, но если всё правда так, тогда разработчики совершили дикую глупость. В таком случае негативные отзывы справедливы.

-3
Diablonos

На до же....

ПиКаэлита любит кудахкать, что они дохрена хардкорщики, а тут не смогли пройти бесплатный шутанчик с тупым искусственным интеллектом.

-4
saiditsme

А в чём минусы то? Всё, что описано в заметке - крайне право сделано со стороны игроделов. Игра без богомерзких "контрольных точек", акцент на сложность и кооп, античит в сингле - всячески одобряем!!

-5
MadDarkGuard

Сингл на то он и сингл, чтобы его в соло проходить)))

5
G_Error MadDarkGuard

Single, Solo, Campaigne, Cooperative.

Последние два как раз относятся к DLC DF: BHD. Кампания в режиме кооператива.

0
Jarvis666

Ну, а как войну можно пройти в соло? Реалистично, что только с напарниками, это же командный шутер.

-6
Палыч Роков

КОЛДы все отлично играются в одиночку

-1
MadDarkGuard

Ну так, если делаете сингл-компанию, то логично, что её должно быть реально пройти в соло)) Я например, не играю в коопе, все колды, батлфилды проходил чисто сюжетную компанию, и всё. Тогда бы вообще её не делали.

4
PunksPlay MadDarkGuard

Вас заранее предупреждали, что в соло вы не пройдете. И нужно 4 человека

1
MadDarkGuard PunksPlay

Ну, значит это и не сингл кампания уже)

1
Janekste PunksPlay

Не аргумент. Тогда зачем в игре существует возможность начать играть соло, если пройти миссию соло невозможно? Ты здесь ничего нелогичного или хотя бы неадекватно странного не видишь?

-3
Albero

Помню во времена Денди ,все игры было сложно пройти,что и доставляло неимоверный кайф .Сейчас видите ли им сложно ,нужно казуальнинко .Игра Бомба ,с другом третий день не можем дойти до 4 уровня,и для меня это несомненый +

-6
simiola

Во времена денди выбора не было, играли что было, да и времени и забот помимо игр считай не было, так что сравнение не уместно

7
Albero simiola

Если времени нет пройти 7 коротких миссии ,но сложных.То стоит задуматься,стоит ли вообще уделять время играм ?

-8
simiola Albero

Если б было так то люди бы массово не жаловались и не занижали оценки. Люди тысячи часов тратят на любимые игры, но эта явно не входит в их число

4
Janekste Albero

А разве дело в сложности миссий? Людей просто бесит тот факт, что в случае смерти начинай всю миссию с начала. Это Дарк Соулс что ли? Да вроде бы нет. Почему нельзя установить контрольную точку хотя бы в середине прохождения миссии хотя бы для СОЛО игроков, для которых прохождение априори гораздо тяжелее, чем для любителей КООПА?

-1
Владимир Караганда simiola

просто игры делались не для казуалов, а одними энтузиастами для других, там особо денег не было, а потом, когда коммерция подключилась, надо на массового игрока делать, а они выше ноют, что патронов мало и чекпоинтов нет, при этом ИИ слабый, но он таки их постоянно убивает)

-1
Такой Пирог

Вой казуалов на болоте)

-8
Peace Dead

Нытиков развелось просто караул. "Ой сложно, ой сложно". Сложность там нормальная если не будете как дауны сидеть и ждать за углом всех как в колде убогой. Кооп там как раз решает чтобы помогали друг другу с прикрытие, а не бегали тупым мясом по перекресткам в одиночку. Я худею, бесплатно дали поиграть в шутан с отличным графоном и все равно ноют, поколение чушков какое-то.

-12
saiditsme

Забазировал, бро. 👊

0
Janekste

Так дело не в сложности, а в полном отсутствии контрольных точек. Убили? Начинай всё заново. Это Дарк Соулс что ли? Вроде бы нет. Контрольные точки на миссии хотя бы можно было натыкать местами - разве нет? Особенно, если игрок играет в одиночку БЕЗ коопа. В данном случае претензии справедливы.

Лично мне неприятно после смерти всю миссию начинать с начала. Хотя бы с середины могли бы дать продолжить миссию, если помер. Но какого фига с самого начала начинать надо? Повторяю, это Дарк Солус что ли?

-3
LukotakinaZ

скинь прохождение, как ты 1 без читов эту залупу проходишь?

0
Peace Dead Janekste

Это сюжетное кооп дополнение. Можешь спокойно пройти с рандомами, которые будут получше любого бота. Там если умираешь то тебя могут поднять и не раз. И миссии там не настолько большие, чтобы хотеть там чекпойнов, отсутствие которых и создают дополнительную сложность Как только начинаешь играть в одиночку, то игра тебя предупреждает , что будет сложно. У игры есть хорошая сложность и это надо принять сразу, а не говорить что игра овно только потому, что ты не понимаешь как в нее играть. Прое бал , делаешь выводы и играешь дальше.

2
Peace Dead LukotakinaZ

яж не еблан чтоб играть в кооп шутан один, я играю с живыми людьми

1