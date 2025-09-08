Delta Force достигла нового рекорда по количеству игроков в Steam

Доступная на ПК с декабря 2024 года в сервисе Steam, Delta Force — это возвращение классической франшизы в виде free-to-play шутер с акцентом на онлайн-режим, а также бесплатной сюжетной кампании под названием Black Hawk Down.

Согласно SteamDB, Delta Force достигла отметки в 213 тысяч одновременных игроков в Steam, побив тем самым прежний рекорд в 210 тысяч, установленный в середине августа 2025 года. Не смотря на смешанные отзывы в Steam, игра сохраняет высокий темп роста, демонстрируя при этом постоянный рост и стабильную базу игроков.

Возможно, рост числа игроков связан во многом со сходством с Battlefield, тем более, что открытая «бета» Battlefield 6 вызвала большой интерес. Также, не исключено, что релиз Delta Force на консолях несколько недель назад также способствовал росту интереса, однако данные о количестве игроков касаются только Steam. В игре не было событий или обновлений, которые бы имели прямое отношение к новому всплеску популярности, что позволяет говорить об ее естественном росте.

Delta Force доступна на ПК и консолях.