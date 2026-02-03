Delta Force готовится к эволюции: сезон Morphosis принесёт масштабные изменения уже 3 февраля

Студия Team Jade представила обзорный трейлер нового сезона для бесплатного мультиплеерного шутера Delta Force и подтвердила выход крупного обновления контента и игровых систем. Сезон под названием Morphosis станет важным этапом развития проекта, затронув ключевые режимы, сезонные активности и общую структуру прогрессии.

Обновление охватывает режимы Operations и Warfare, которые получат новые сценарии, балансные правки и расширенные возможности взаимодействия между игроками. Разработчики делают упор на повышение динамики матчей и разнообразие боевых ситуаций, сохраняя при этом тактическую глубину и высокий темп сражений.

Отдельное внимание в сезоне Morphosis уделено сезонным событиям. Ограниченные по времени активности будут регулярно появляться в игре, предлагая дополнительные испытания и награды, а также мотивируя игроков возвращаться в Delta Force на постоянной основе.

Запуск сезона Morphosis намечен на 3 февраля. Обновление станет доступно на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam и Epic Games Store), а также на iOS и Android. Team Jade подчёркивает, что новый сезон ориентирован на долгосрочную поддержку игры и развитие её экосистемы на всех платформах.