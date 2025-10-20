Delta Force объединяется с Metal Gear Solid: разработчики раскрыли подробности неожиданной коллаборации

Создатели тактического шутера Delta Force (2025) раскрыли подробности сотрудничества с Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. По словам студии Team Jade, решение о коллаборации с культовой серией Konami было осознанным и основано на глубоком уважении к её наследию.

Разработчики выделили три ключевые причины такого партнерства. Во-первых, обе игры принадлежат к жанру тактических шутеров, что обеспечивает естественную схожесть в подходе к геймплею. Во-вторых, сами члены команды Delta Force являются давними поклонниками Metal Gear, и для них возможность поработать с этим брендом стала своего рода признанием заслуг. И наконец, реалистичная военная эстетика обеих вселенных позволила объединить их без потери аутентичности.

Team Jade подчеркнула, что взаимодействие с Konami проходило в атмосфере взаимного уважения: «Мы стремились сохранить дух оригинала и показать нашу благодарность франшизе, которая вдохновляла нас долгие годы». Процесс согласования контента включал регулярные консультации и совместные проверки каждой детали.

Коллаборация состоится в рамках шестого сезона «Пламенная битва». После её выхода разработчики планируют внимательно следить за реакцией фанатов обеих серий. Более того, Team Jade рассматривает возможность будущих партнёрств, но только при соблюдении трёх принципов — популярности IP среди аудитории, совместимости сеттингов и способности предложить игрокам уникальный опыт.

Кроме того, в будущем ожидается ещё один громкий кроссовер — с франшизой «Пила», который должен привнести в игру элементы психологического ужаса.