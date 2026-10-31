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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.6 356 оценок

Delta Force обновляет карту Браккеш: новые маршруты и укрытия появятся 10 ноября

GameTrailers GameTrailers

Level Infinite и TiMi Studio Group представили обновление оперативной карты Brakkesh 2.0 для сетевого шутера Delta Force: ролик демонстрирует новые маршруты, улучшенные укрытия, возможности Unreal Engine 5 и нового штурмовика.

Переработанная Brakkesh должна сделать операции более тактическими: игроки получат дополнительные пути для обхода противников и смогут эффективнее использовать укрытия во время боёв.

В сезоне Aurora также появится штурмовой оперативник Вероника Кардозо под кодовым именем Martelo, а технологии Unreal Engine 5 расширят.

Season Aurora для Delta Force стартует 10 ноября 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Android и iOS.

Трейлеры 52 Обновления 22
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Barred

Вроде ниче, но китайщина так и прет из этой игры – какие-то анимэ-персонажи, абилки из фэнтэзи...

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