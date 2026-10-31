Delta Force обновляет карту Браккеш: новые маршруты и укрытия появятся 10 ноября

Level Infinite и TiMi Studio Group представили обновление оперативной карты Brakkesh 2.0 для сетевого шутера Delta Force: ролик демонстрирует новые маршруты, улучшенные укрытия, возможности Unreal Engine 5 и нового штурмовика.

Переработанная Brakkesh должна сделать операции более тактическими: игроки получат дополнительные пути для обхода противников и смогут эффективнее использовать укрытия во время боёв.

В сезоне Aurora также появится штурмовой оперативник Вероника Кардозо под кодовым именем Martelo, а технологии Unreal Engine 5 расширят.

Season Aurora для Delta Force стартует 10 ноября 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Android и iOS.