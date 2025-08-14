ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Delta Force 05.12.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.7 305 оценок

Delta Force очень популярна в Китае, ежедневно в нее играют более 20 млн человек

Gruz_ Gruz_

Студия Team Jade, разработчики популярного условно-бесплатного шутера Delta Force сообщили об успехах своей игры. Как оказалось, Delta Force пользуются просто огромной популярностью, особенно на китайском рынке. Только в июле игра вошла в топ-3 самых кассовых игр региона и в топ-5 игр с наибольшим количеством активных игроков в день.

Это объясняется поистине огромным количеством игроков: в настоящее время только в Китае ежедневно в Delta Force играют более 20 млн человек. Для сравнения, в апреле этого года их количество составляло 12 миллионов - значительный рост всего за несколько месяцев. При этом, насколько популярна игра на глобальном уровне, пока не сообщается.

В настоящее время Delta Force доступна только на ПК. Что касается PlayStation 5 и Xbox Series S | X, то игра выйдет 19 августа 2025 года.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Egik81
Это объясняется поистине огромным количеством игроков: в настоящее время только в Китае ежедневно в Delta Force играют более 20 млн человек.

Цифры порожают если не знать что численность населения Китая на 2024 года 1,409 МЛРД.

2
Barred

Еще бы футуризм дурацкий убрали, но тут азиаты отсеются

1
Aleksey Aleshka

Та она в принципе довольно популярна. Отличная замена калаофдути

Пользователь ВКонтакте

"особенно на китайском рынке"

Всё, отмена, не буду я её качать...
По картинке ещё и отмечают 20 лямов игроков в Китае...
Как житель ДВ - я не хочу страдать, а если и буду, то буду плакать... // Геннадий Икзастер

JackBV

Отдать должное, игра в принципе нормальная . Да, есть куча косяков и сомнительных решений , но по факту - она бесплатная и не требует доната . Единственное что в ней плохо , это читеры, но и их банят постоянно и с отдушиной (правда мало)