Delta Force очень популярна в Китае, ежедневно в нее играют более 20 млн человек

Студия Team Jade, разработчики популярного условно-бесплатного шутера Delta Force сообщили об успехах своей игры. Как оказалось, Delta Force пользуются просто огромной популярностью, особенно на китайском рынке. Только в июле игра вошла в топ-3 самых кассовых игр региона и в топ-5 игр с наибольшим количеством активных игроков в день.
Это объясняется поистине огромным количеством игроков: в настоящее время только в Китае ежедневно в Delta Force играют более 20 млн человек. Для сравнения, в апреле этого года их количество составляло 12 миллионов - значительный рост всего за несколько месяцев. При этом, насколько популярна игра на глобальном уровне, пока не сообщается.
В настоящее время Delta Force доступна только на ПК. Что касается PlayStation 5 и Xbox Series S | X, то игра выйдет 19 августа 2025 года.
Цифры порожают если не знать что численность населения Китая на 2024 года 1,409 МЛРД.
Еще бы футуризм дурацкий убрали, но тут азиаты отсеются
Та она в принципе довольно популярна. Отличная замена калаофдути
"особенно на китайском рынке"
Всё, отмена, не буду я её качать...
По картинке ещё и отмечают 20 лямов игроков в Китае...
Как житель ДВ - я не хочу страдать, а если и буду, то буду плакать... // Геннадий Икзастер
Отдать должное, игра в принципе нормальная . Да, есть куча косяков и сомнительных решений , но по факту - она бесплатная и не требует доната . Единственное что в ней плохо , это читеры, но и их банят постоянно и с отдушиной (правда мало)