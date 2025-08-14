Delta Force очень популярна в Китае, ежедневно в нее играют более 20 млн человек

Студия Team Jade, разработчики популярного условно-бесплатного шутера Delta Force сообщили об успехах своей игры. Как оказалось, Delta Force пользуются просто огромной популярностью, особенно на китайском рынке. Только в июле игра вошла в топ-3 самых кассовых игр региона и в топ-5 игр с наибольшим количеством активных игроков в день.

Это объясняется поистине огромным количеством игроков: в настоящее время только в Китае ежедневно в Delta Force играют более 20 млн человек. Для сравнения, в апреле этого года их количество составляло 12 миллионов - значительный рост всего за несколько месяцев. При этом, насколько популярна игра на глобальном уровне, пока не сообщается.

В настоящее время Delta Force доступна только на ПК. Что касается PlayStation 5 и Xbox Series S | X, то игра выйдет 19 августа 2025 года.