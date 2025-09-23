Delta Force отметила год со старта: онлайн превысил 30 миллионов игроков в день

На праздновании первой годовщины «Delta Force» 21 сентября разработчики сообщили, что ежедневная аудитория игры превысила 30 миллионов игроков. Интересно, что еще в июле официальный отчёт называл цифру в 20 миллионов DAU, что создало впечатление резкого роста за считанные недели.

Однако, по данным инсайдеров, реальный показатель в 30 миллионов был достигнут еще в августе — Tencent просто придержала официальное подтверждение. Для компании это типичная практика: вместо того чтобы акцентировать внимание на краткосрочных пиках, Tencent предпочитает публиковать устойчивые, долгосрочные результаты.

Tencent не пошла по пути нишевых проектов: «Delta Force» изначально создавалась как крупнобюджетный шутер, нацеленный на самые востребованные механики жанра. Такой подход позволил игре стремительно закрепиться на рынке и обеспечить миллионы новых пользователей за первый год.

Во время мероприятия создатели раскрыли планы по развитию: