Delta Force отметила год со старта: онлайн превысил 30 миллионов игроков в день

На праздновании первой годовщины «Delta Force» 21 сентября разработчики сообщили, что ежедневная аудитория игры превысила 30 миллионов игроков. Интересно, что еще в июле официальный отчёт называл цифру в 20 миллионов DAU, что создало впечатление резкого роста за считанные недели.
Однако, по данным инсайдеров, реальный показатель в 30 миллионов был достигнут еще в августе — Tencent просто придержала официальное подтверждение. Для компании это типичная практика: вместо того чтобы акцентировать внимание на краткосрочных пиках, Tencent предпочитает публиковать устойчивые, долгосрочные результаты.
Tencent не пошла по пути нишевых проектов: «Delta Force» изначально создавалась как крупнобюджетный шутер, нацеленный на самые востребованные механики жанра. Такой подход позволил игре стремительно закрепиться на рынке и обеспечить миллионы новых пользователей за первый год.
Во время мероприятия создатели раскрыли планы по развитию:
- «Поле боя» станет флагманским режимом, в котором будут реализованы фотореалистичные карты, динамическое разрушение зданий и полностью обновлённый движок UE5. Первые улучшения игроки увидят уже в ноябре, а полноценный переход — в 2026 году.
- В режиме «Огненный рубеж» появится система возрождения: игроки смогут взять под контроль уникального босса и сражаться вместе с собственной охраной.
- Обновление коснётся и классических карт, включая переработанную версию «Космодрома» и абсолютно новую локацию «Атомная станция», где сюжет будет зависеть от действий игроков.