Delta Force получила дуэли 1 на 1 и спасение раненых - обновление расширяет тактические возможности

В Delta Force вышло обновление, которое затрагивает сразу несколько сторон игры: в «Операциях» появились дуэли один на один и новые боеприпасы, а в «Сражениях» теперь можно вытаскивать раненых товарищей из-под огня. Разработчики также обновили событие «Кузница победителей» и запустили временные активности с наградами.
В режиме 1v1 игроки могут выбрать оперативника, подготовить собственную сборку снаряжения и сразиться с другом. Для «Операций» также добавили сезонные патроны «Хаавк» калибров 7,62×51 мм LS и 5,7×28 мм HT. Во время события их можно приобрести на аукционе или с небольшой вероятностью найти в ящиках с боеприпасами прямо во время матча.
В «Сражениях» появилась возможность оттаскивать получивших смертельное ранение союзников в безопасное место, чтобы оказать им помощь. Такая механика добавляет командам ещё один способ спасти бойца и потенциально изменить ход столкновения. Кроме того, пользователи теперь могут создавать собственные комнаты, настраивая количество участников и правила матча.
Обновлённая «Кузница победителей» предлагает дополнительные задания и награды. За участие в событиях можно получить аватары, эмоции и ваучеры тактического вооружения. Среди временных активностей есть и более спокойные занятия: игрокам предлагают порыбачить и сыграть на губной гармошке в роще Лайяли. Таким образом, обновление расширяет не только боевые возможности Delta Force, но и набор занятий за пределами перестрелок.
не играл никогда в delta force, но для меня режимы 1*1 и 2*2 для карт как в арена-шутерах, где подрезаны места для кемпинга - это даже лучше чем классические 6*6 из код или 4*4 из хало
Когда-то так резались на сплитскрине в квэйк2 и тонны всего ещё. А потом пошли всякие батлофилды и пабги где 100 чел на сервере - это рандом, хаос и содомия независимо что это королевская битва или захват точек - это симуляторы ожидания в лобби или симуляторы бега от респавна до замеса. Да даже если говорить по-честному, то классический тдм 6*6 из кода - это также адский рандом, где тебе в спину пулькает рандом рандомно выскочивший из-за рандомного угла, это хаос а не файт. Ведь в код побеждает не тактика, терпение или аим, а побеждает тот у кого круче сдвг или кто всадил больше кофеина, всё что нужно - это высокая активность и будет тебе и кд, первая строч