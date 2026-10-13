Delta Force получила дуэли 1 на 1 и спасение раненых - обновление расширяет тактические возможности

В Delta Force вышло обновление, которое затрагивает сразу несколько сторон игры: в «Операциях» появились дуэли один на один и новые боеприпасы, а в «Сражениях» теперь можно вытаскивать раненых товарищей из-под огня. Разработчики также обновили событие «Кузница победителей» и запустили временные активности с наградами.

В режиме 1v1 игроки могут выбрать оперативника, подготовить собственную сборку снаряжения и сразиться с другом. Для «Операций» также добавили сезонные патроны «Хаавк» калибров 7,62×51 мм LS и 5,7×28 мм HT. Во время события их можно приобрести на аукционе или с небольшой вероятностью найти в ящиках с боеприпасами прямо во время матча.

В «Сражениях» появилась возможность оттаскивать получивших смертельное ранение союзников в безопасное место, чтобы оказать им помощь. Такая механика добавляет командам ещё один способ спасти бойца и потенциально изменить ход столкновения. Кроме того, пользователи теперь могут создавать собственные комнаты, настраивая количество участников и правила матча.

Обновлённая «Кузница победителей» предлагает дополнительные задания и награды. За участие в событиях можно получить аватары, эмоции и ваучеры тактического вооружения. Среди временных активностей есть и более спокойные занятия: игрокам предлагают порыбачить и сыграть на губной гармошке в роще Лайяли. Таким образом, обновление расширяет не только боевые возможности Delta Force, но и набор занятий за пределами перестрелок.