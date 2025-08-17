Delta Force получила новый трейлер в преддверии релиза на консолях

За два дня до консольного релиза разработчики из Team Jade и издатель TiMi Studio Group опубликовали новый обзорный трейлер популярного бесплатного шутера Delta Force, чтобы владельцы PlayStation и Xbox смогли поближе познакомиться с игрой.

Delta Force — это самая новая часть культовой серии тактических шутеров, которая представляет собой современную free-to-play версию с акцентом на командную игру и тремя различными режимами: масштабные PvP-сражения для 64 игроков, режим эвакуации и кампанию, вдохновленную легендарной "Черный ястреб" (Black Hawk Down). С момента выпуска в 2024 году игра завоевала огромный успех. Не так давно студия сообщила, что только в Китае в нее ежедневно играют более 20 миллионов человек.

Delta Force доступна совершенно бесплатно на ПК в Steam, а 19 августа выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.