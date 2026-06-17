Delta Force получит кроссовер с Rainbow Six Siege

Студия Team Jade анонсировала совместное внутриигровое событие, в рамках которого Delta Force объединит усилия с Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Коллаборация стартует в следующем контентном сезоне, ознаменовав первое в истории официальное слияние двух проектов, которые по праву считаются ведущими франшизами в жанре тактических шутеров.

Для Delta Force это партнерство совпадет с ключевым этапом развития. Следующий сезон станет самым масштабным в текущем году: разработчики представят новую карту для эвакуационного режима Operations, свежую локацию для режима Warfare, а также анонсируют нового оперативника. Кроссовер, о которой стало известно сразу после презентации нового персонажа, укрепит статус грядущего обновления как одного из самых контентно насыщенных в истории проекта.

Полный список внутриигровых нововведений и подробности кроссовера авторы обещают раскрыть незадолго до официального запуска сезона.