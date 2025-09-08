Delta Force представила нового оперативника Raptor - мастера дронов и разведки

TiMi Studio Group показала свежий трейлер Delta Force (2025), сосредоточенный на новом оперативнике — Лэндоне Харрисоне, более известном под позывным Raptor.

Raptor представлен как «охотник за головами», который специализируется на информационной войне и сборе разведданных. Его главный инструмент — дроны, позволяющие в реальном времени отслеживать позиции врагов и делиться данными с командой. Такой стиль игры делает его ценным союзником для тех, кто предпочитает тактический подход и контроль над полем боя.

Игроки смогут опробовать Raptor уже 23 сентября, когда стартует сезон War Ablaze.

Напомним, Delta Force — условно-бесплатный тактический шутер, доступный на PC, PlayStation 5, Xbox Series и мобильных устройствах. Проект уже успел установить рекорд по пиковому онлайну в Steam, подтвердив интерес аудитории к жанру.