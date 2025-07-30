Delta Force: раскрыты разрешение, частота кадров и другие детали версий для PS5 и Xbox Series X|S

В преддверии выхода Delta Force на PS5 и Xbox Series X|S команда разработчиков Team Jade поделилась новыми подробностями о консольных версиях, включая разрешение, частоту кадров и кроссплатформенной игры.

В сообщении на официальном сайте геймдиректор подтвердил, что игра будет работать со скоростью 60 кадров в секунду на всех консолях, с разрешением 1440p на PS5 и Xbox Series X и 1080p на Xbox Series S. Кроме того, команда рассматривает возможность внедрения режима производительности с более высокой частотой кадров в будущем обновлении.

Также сообщается, что консольные версии будут включать возможность настройки поля зрения (FoV), а также оптимизирована помощь в прицеливании для улучшения общего игрового процесса. Также запланированы изменения в управлении инвентарём, которое станет проще и интуитивно понятнее при использовании контроллера.

Что касается кроссплатформенной игры, пользователи PS5 и Xbox Series X|S смогут выбирать, играть с игроками на ПК или против них, или ограничить подбор только для консольных игроков, что позволит избежать традиционного неравенства между пользователями контроллеров и теми, кто предпочитает мышь и клавиатуру. В связи с этим геймдиректор заявил, что команда безопасности уже внедрила меры противодействия использованию неавторизованных периферийных устройств, таких как Cronus и аналогичные устройства, которые позволяют преобразовывать данные с мыши и клавиатуры в данные с контроллера.

Delta Force выйдет на PS5 и Xbox Series X|S с 19 августа. Весь многопользовательский компонент будет доступен с момента запуска, как и кампания «Падение Черного Ястреба», в которую можно будет играть в одиночку или в кооперативе.