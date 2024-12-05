Delta Force собрала толпы людей на старте, но восприятие игры "неоднозначное"

На ПК дебютировала Delta Force - онлайновый FPS по модели free-to-play, воскрешающий популярную много лет назад серию тактических шутеров. Игру с нетерпением ждали - достаточно сказать, что ее демка была самой популярной на осеннем фестивале Steam Next Fest.
С точки зрения популярности Delta Force показала хорошие результаты, установив рекорд активности в день запуска - 58 712 игроков, играющих одновременно в Steam. Это хороший результат, но он далек от тех, что были достигнуты самыми популярными free-to-play запусками последних 12 месяцев.
Например, The Finals, которая также является PvP-шутером, в день запуска достигла пиковой отметки в более чем 200 000 человек. Конечно, нужно сделать поправку на то, что сейчас середина недели. Только предстоящие выходные дадут нам ответ на вопрос, какова истинная популярность Delta Force.
Игра довольно популярна, но пока что ее принимают неоднозначно. В Steam у Delta Force 57% положительных отзывов. Однако, читая отзывы игроков, мы узнаем, что основной причиной их жалоб является агрессивная античит-система, работающая в режиме ядра.
Battle Pass также вызывает много споров. Игроков особенно раздражает тот факт, что в нем установлен лимит развития - 25 уровней в неделю. Таким образом, завершить полное прохождение без дополнительных платежей будет сложно, если не играть неделю за неделей, что считается сильно антипотребительским подходом.
Кроме этих двух моментов, игра в целом нравится игрокам. Они хвалят производительность и оптимизацию, отполированный сетевой код, блестяще реализованную боевку и богатые возможности модификации оружия.
Пока что поиграть в Delta Force могут только игроки на ПК. В дальнейших планах создателей значатся версии для консолей Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, а также iOS и Android.
Это какой-то рофл делать игру про подразделение, провалившее буквально все свои задания?
зато прикинь какой реализм для школоты, когда они будут орать что тима раки и проиграли из-за этого
Очередная ничем непримечательная FTP игра.
Не соглашусь. Судя по реакции на некоторые обзоры, люди очень даже готовы в это играть, хоть и сравнивают с Battlefield 2042.
Ожидания не оправданы,с батлой зря сравнивали.
Хотел скачать и снести батлу посмотрел на ютубе мобтльная дрочильня
часок поиграл в захват точек. хуже чем батла 2042 которая и сама по себе неочень. удалил.
Урон регает лучше чем в 4 батле)) специально сравнивал... неплохо
Кривая игра. Стрельба ощущается убого, хитбоксы кривые, движения персонажей дёрганые. Графика посредственная, звуки стрельбы хуже, чем в древнем Point Blank.
Лучше еще сто раз переиграть в BF3/4/BC.
По ощущениям, ттк стало больше
На счет оптимизации не уверен со 120 fps до 60 падает, есть тормоза // Тимоха Добров
хз все на ультрах в 2к 150 фпс)
Сюжетка то бесплатна, можно поиграть уже?
Она будет только в январе
платно, будет позже
Ттк странный если сравнивать с
Очень "интересно" лутать компы, куртки и playboy журналы
Э-э, смешно, игра недоступна в вашем регионе, а добавилась в библиотеку, что за бред. Чё как её запустить кто как делать? ВПН акк рф но поменян на казахстан, игра добавилась но играть не льзя странно?
Через их лаунчер
Да, нашёл. Странно, РФ нет, а Беларусь есть при регистрации, китайцы что-то попутали.
Пришлось беларусом прикинуться.
РФ у них почему-то оказалась в азиатско-тихоокеанском регионе, лол
Торговая площадка если будет, то может норм онлайн собирать
Да как то и не особо. С теплом вспоминается екстрим, а не эта онлайновая шляпа, безликая на фоне всяких коловдутий и батлафилов.
В стиме как обычно не поставишь) // Алексей Николаев
Если руки правильно растут, всегда найдёшь способ
Это костыли теперь так называют?)0
С официального сайта нормально качается и играется. Что вы к этому Стиму прицепились.
О, норм СП, прикольно, через лаунчер норм) Странно, России нет при регистрации, а Беларусь есть, чё??? бред китайцы маросят.... что то
как это не поставишь?в нормальной стране легко
Серия была проходными ноунейм-шутерами, да и название сейчас звучит скорее смешно, в духе начала нулевых
Я поиграл, на 4070тисуп и 13700 почти под 200-180 фпс, на экстиме, оптимизация плавная, игра прикольная, особенно крики людей о помощи
Нук, сказать, ЧТО Оптимизация клаасная с таким пк, очень странно
Коменты типа "оптимизон топ, у меня на 4070/80/90 все норм" обычно пишут для понтов. Оптимизация тут только повод прихвастнуть картой
каким местом ты на экстриме 180-200 фпс получил? на 12900к/4090 в 4к 60-80 кадров еле ползает, пришлось скидывать до средних, чтобы с герцовкой монитора фпс сошелся.
а с чем сравнивать игру 2024 года, с 1060? или 750? и говорить плохая оптимизация? это я считаю не оптимизация плохая, а бомжи, которые не могут позволить себе комп обновить что бы играть в современные игры.
ну в екстриме можно и 1000 фпс получить, там и пентиума 4 за глаза.