Delta Force собрала толпы людей на старте, но восприятие игры "неоднозначное"

На ПК дебютировала Delta Force - онлайновый FPS по модели free-to-play, воскрешающий популярную много лет назад серию тактических шутеров. Игру с нетерпением ждали - достаточно сказать, что ее демка была самой популярной на осеннем фестивале Steam Next Fest.

С точки зрения популярности Delta Force показала хорошие результаты, установив рекорд активности в день запуска - 58 712 игроков, играющих одновременно в Steam. Это хороший результат, но он далек от тех, что были достигнуты самыми популярными free-to-play запусками последних 12 месяцев.

Например, The Finals, которая также является PvP-шутером, в день запуска достигла пиковой отметки в более чем 200 000 человек. Конечно, нужно сделать поправку на то, что сейчас середина недели. Только предстоящие выходные дадут нам ответ на вопрос, какова истинная популярность Delta Force.

Игра довольно популярна, но пока что ее принимают неоднозначно. В Steam у Delta Force 57% положительных отзывов. Однако, читая отзывы игроков, мы узнаем, что основной причиной их жалоб является агрессивная античит-система, работающая в режиме ядра.

Battle Pass также вызывает много споров. Игроков особенно раздражает тот факт, что в нем установлен лимит развития - 25 уровней в неделю. Таким образом, завершить полное прохождение без дополнительных платежей будет сложно, если не играть неделю за неделей, что считается сильно антипотребительским подходом.

Кроме этих двух моментов, игра в целом нравится игрокам. Они хвалят производительность и оптимизацию, отполированный сетевой код, блестяще реализованную боевку и богатые возможности модификации оружия.

Пока что поиграть в Delta Force могут только игроки на ПК. В дальнейших планах создателей значатся версии для консолей Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, а также iOS и Android.