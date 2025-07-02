Delta Force удивляет: шутер продолжает удерживать большую аудиторию игроков

Многие бесплатные шутеры начинают с оглушительного успеха, но быстро теряют интерес игроков после окончания «медового месяца». Однако Delta Force от студии Team Jade ломает шаблоны: игра, вышедшая на ПК в декабре прошлого года, не только удержала огромную аудиторию, но и продолжает наращивать популярность.

Уже на старте шутер впечатлил — 161 000 игроков в Steam. Обычно такие цифры сдуваются через несколько недель, но Delta Force, похоже, не собирается терять темп. Согласно данным SteamDB, суточный пик недавно составил 154 000, а прямо сейчас в игре более 71 000 пользователей.

Этот стабильный интерес объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, Team Jade с самого начала позиционировала проект как игру с долгосрочной поддержкой. Регулярные обновления, постоянный фидбек от разработчиков и активное развитие контента делают свое дело. Во-вторых, игра доступна и на мобильных платформах, а значит, охватывает ещё более широкую аудиторию. Особенно это актуально для Китая, где у локальных разработчиков высокий уровень доверия со стороны игроков.

Кроме того, в августе Delta Force выходит на PS5 и Xbox Series X|S, что должно привести к новому всплеску интереса. Сотни тысяч консольных игроков по всему миру уже готовятся к сражениям, и это может поднять суточный онлайн до новых рекордов.

Для сравнения, Marvel Rivals от NetEase тоже стартовала бурно, собрав более 600 000 игроков, но спустя недели скатилась до менее 100 000 в день. Проблема удержания актуальна почти для всех F2P-игр, за исключением таких гигантов, как Fortnite. Даже Call of Duty временами испытывает трудности.

Team Jade делает ставку на стабильность и развитие. В июле разработчики обещают самое масштабное обновление, в котором появятся новые карты, функции и оперативник. Это может стать очередным толчком для роста аудитории и укрепления позиций Delta Force как одного из главных претендентов на звание «феномена года» в жанре условно-бесплатных шутеров.

С учетом будущего консольного релиза и грамотной поддержки со стороны студии, Delta Force действительно может превратиться в долгоживущий проект — редкость в мире F2P-сервисов.