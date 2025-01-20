Delta Force в Steam достигла нового рекорда по количеству игроков онлайн с запуском 2-го сезона

Второй сезон Delta Force, похоже, начался удачно, по крайней мере, так говорят нам данные SteamDB, которые показывают, что бесплатный шутер от Team Jade и TiMi Studio Group достиг нового пика по количеству одновременных игроков на платформе Valve.

Если быть точным, то речь идет о 131 264 одновременных пользователях. Для сравнения, в первые дни после запуска игра достигла максимума около 112 тысяч игроков. Интересным фактом является то, что Delta Force стабильно удерживала более 90 000 одновременных пользователей в последующие недели, что является признаком того, что игре удалось сохранить высокий интерес, несмотря на некоторую критику, высказанную при запуске, включая проблемы с читерством и систему монетизации. Кроме того, во всем этом следует учитывать, что Delta Force также доступна в Epic Games Store и через отдельный клиент для ПК, который можно загрузить с официального сайта, поэтому общие цифры выше.