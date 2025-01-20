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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 211 оценок

Delta Force в Steam достигла нового рекорда по количеству игроков онлайн с запуском 2-го сезона

monk70
Новости

Второй сезон Delta Force, похоже, начался удачно, по крайней мере, так говорят нам данные SteamDB, которые показывают, что бесплатный шутер от Team Jade и TiMi Studio Group достиг нового пика по количеству одновременных игроков на платформе Valve.

Если быть точным, то речь идет о 131 264 одновременных пользователях. Для сравнения, в первые дни после запуска игра достигла максимума около 112 тысяч игроков. Интересным фактом является то, что Delta Force стабильно удерживала более 90 000 одновременных пользователей в последующие недели, что является признаком того, что игре удалось сохранить высокий интерес, несмотря на некоторую критику, высказанную при запуске, включая проблемы с читерством и систему монетизации. Кроме того, во всем этом следует учитывать, что Delta Force также доступна в Epic Games Store и через отдельный клиент для ПК, который можно загрузить с официального сайта, поэтому общие цифры выше.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Большая Флейта

Тем временем неповторимый оригинал

1
askazanov

Игра что не ахти по мне ... Лучше в Батлу поиграть

0
Большая Флейта

С ботами, ведь онлайн аж 10к в пике🤣

0