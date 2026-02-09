Delta Force вновь ворвалась в топ Steam и обошла крупнейшие шутеры

Шутер Delta Force переживает резкий всплеск популярности в Steam, обогнав ряд крупнейших конкурентов и войдя в пятёрку самых играемых проектов на платформе. По последним данным, в игру одновременно зашли более 138 тысяч пользователей, что позволило ей опередить такие франшизы, как Call of Duty, Battlefield и Rainbow Six.

Главной причиной успеха стала восьмая сезонная обнова под названием Morphosis, которая принесла улучшенную систему разрушений, нового оператора и обновлённый режим эвакуации — Fiery Owl Hunt. Этот временный режим позволил игрокам взять под контроль босса Саида, что стало редким и необычным опытом для жанра.

Дополнительный импульс игре дала масштабная стримерская кампания Streamer Week, организованная разработчиком TiMi. В ней приняли участие крупнейшие контент-мейкеры, включая xQc, shroud, summit1g, NICKMERCS, Nadeshot и других, что привлекло к проекту огромную аудиторию.

В результате Delta Force заняла пятое место в общем рейтинге Steam, обогнав Rust и уступив лишь таким гигантам, как PUBG и Counter-Strike 2. Для сравнения, Battlefield 6 и Call of Duty сейчас находятся далеко за пределами топ-40, что делает успех Delta Force особенно заметным.