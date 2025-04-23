Delta Force вышла на iOS и Android - шутер теперь и на смартфонах

Тактический шутер Delta Force от студии Team Jade и издателя Level Infinite теперь доступен на iOS и Android. Ранее проект дебютировал на ПК в конце 2024 года, а теперь его можно опробовать и на мобильных устройствах.

В игре участвуют 48 игроков, которые сражаются на одной карте с использованием техники и более 100 видов оружия. На старте доступны 6 карт и 6 игровых режимов, среди которых главный — «Операции». В нём бойцы объединяются в отряды по три человека, ищут лут и пытаются эвакуироваться, отбиваясь от других команд и сражаясь с боссами.

Разработчики подчёркивают честную модель монетизации — «играй, чтобы побеждать», а не «донать ради успеха». Delta Force поддерживает 120 FPS, дальнюю прорисовку и высококачественную графику, а также предлагает кросс-прогресс — начать можно на ПК и продолжить на смартфоне.