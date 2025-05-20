Delta Force заработала более $100 млн только на мобильных устройствах - Китай остается ключевым рынком

Free-to-play шутер Delta Force от студии Team Jade преодолел важный финансовый рубеж: по данным аналитиков AppMagic, игра заработала свыше 100 миллионов долларов исключительно на мобильных устройствах. И это без учета доходов с других платформ — например, версии для ПК, которая уже несколько недель входит в топ самых популярных игр в Steam.

До глобального запуска, состоявшегося 21 апреля 2025 года, Delta Force успела заработать 72,9 млн долларов благодаря эксклюзивному релизу в Китае. После выхода на мировую арену игра принесла еще 33,8 млн, что означает, что среднесуточные траты пользователей с конца апреля составляют около 1,2 млн долларов в день.

Китай остается абсолютным лидером по выручке: 94% всех трат пришлись на китайских пользователей, а это почти $100 млн (99,8 млн). Даже после глобального релиза Китай обеспечивает 80% дохода проекта. При этом другие страны пока значительно отстают.

США стали вторым по прибыльности регионом — американские игроки потратили $1,4 млн с момента глобального запуска, что составляет около 4% от новых поступлений и лишь 1% от общего дохода. Япония замыкает тройку — там пользователи принесли $945 тыс., или менее 1% от общих расходов.

С такими показателями Delta Force закрепляется как один из самых успешных сервисных шутеров на мобильном рынке, особенно в Китае, где она уже стала культурным феноменом.