Delta Force заработала более $100 млн только на мобильных устройствах - Китай остается ключевым рынком

Free-to-play шутер Delta Force от студии Team Jade преодолел важный финансовый рубеж: по данным аналитиков AppMagic, игра заработала свыше 100 миллионов долларов исключительно на мобильных устройствах. И это без учета доходов с других платформ — например, версии для ПК, которая уже несколько недель входит в топ самых популярных игр в Steam.
До глобального запуска, состоявшегося 21 апреля 2025 года, Delta Force успела заработать 72,9 млн долларов благодаря эксклюзивному релизу в Китае. После выхода на мировую арену игра принесла еще 33,8 млн, что означает, что среднесуточные траты пользователей с конца апреля составляют около 1,2 млн долларов в день.
Китай остается абсолютным лидером по выручке: 94% всех трат пришлись на китайских пользователей, а это почти $100 млн (99,8 млн). Даже после глобального релиза Китай обеспечивает 80% дохода проекта. При этом другие страны пока значительно отстают.
США стали вторым по прибыльности регионом — американские игроки потратили $1,4 млн с момента глобального запуска, что составляет около 4% от новых поступлений и лишь 1% от общего дохода. Япония замыкает тройку — там пользователи принесли $945 тыс., или менее 1% от общих расходов.
С такими показателями Delta Force закрепляется как один из самых успешных сервисных шутеров на мобильном рынке, особенно в Китае, где она уже стала культурным феноменом.
После того, как 10 рейдов подряд меня магическим образом с пары тычков сносили, я перестал в это играть. Причем снаряга у меня была не самая фиговая (броня на 80 прочности и шлем на 40). И чел с аналогичной защитой и тоже с М4А4 меня уничтожил быстрее, хотя я начал стрелять ему в спину.
Он донатил, а ты нет. Вот и вся магия.
У меня аналогичная ситуация.Бросил играть в эту ******** игру на следующей недели после релиза !
после золотых танчиков за 5к баксов в ВоТ, которые китайцы сметали в считанные минуты, я уже ничему не удивляюсь. У них какое-то массовое помешательство на донат в играх.
Решил попробовать. Не впечатлила от слова вообще. Мне больше не соревнования PvP а миссии рейды PvE. И вот что я понял, какова бы не была плоха WarFace со своим донатом и прочим бредом и читерами, но там куда больше вариантов PvE по фану, а Дельта форс просто их пытается повторить или догнать, но на старте, я вообще не нашел ничего положительного в этой игре.