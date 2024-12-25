Директор по геймдизайну Delta Force: "Красивые трейлеры - это хорошо, но важнее, чтобы игра стабильно работала"

Директор по геймдизайну Delta Force Рики Ляо рассказал о том, как идут дела у нового условно-бесплатного шутера. С начала открытого бета-теста 5 декабря игра собирает от 90 до 110 тысяч игроков ежедневно — примерно столько они и ожидали увидеть после предыдущих тестов.

Особенно Ляо гордится технической стороной игры. По его мнению, хорошая оптимизация должна быть у всех современных игр, но почему-то именно этим Delta Force выделяется среди других шутеров, и это несмотря на то, что игра всё ещё находится на стадии бета-тестирования.

«Игра должна не только красиво смотреться в трейлерах, но и хорошо работать на устройствах игроков. Это как хлеб насущный — звезду Мишлен за него не дадут, но именно это заставляет людей возвращаться», — пояснил геймдизайнер.

Правда, без проблем всё же не обошлось. Игроки довольно прохладно отнеслись к античит-системе, которая поначалу не удалялась вместе с игрой. Впрочем, эту проблему уже исправили патчем, да и сам Ляо не особо переживает из-за критики — главное, что система эффективно ловит читеров.

А вот что действительно требует доработки, так это интерфейс — слишком много элементов навалено в кучу, а некоторые разделы запрятаны в глубине меню. Менять всё это будут постепенно, чтобы не создавать игрокам лишних неудобств. Кроме того, разработчики подумывают добавить одиночный режим в операции — сначала на пробу, а там посмотрят по отзывам.