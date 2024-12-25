Директор по геймдизайну Delta Force: "Красивые трейлеры - это хорошо, но важнее, чтобы игра стабильно работала"

Директор по геймдизайну Delta Force Рики Ляо рассказал о том, как идут дела у нового условно-бесплатного шутера. С начала открытого бета-теста 5 декабря игра собирает от 90 до 110 тысяч игроков ежедневно — примерно столько они и ожидали увидеть после предыдущих тестов.
Особенно Ляо гордится технической стороной игры. По его мнению, хорошая оптимизация должна быть у всех современных игр, но почему-то именно этим Delta Force выделяется среди других шутеров, и это несмотря на то, что игра всё ещё находится на стадии бета-тестирования.
«Игра должна не только красиво смотреться в трейлерах, но и хорошо работать на устройствах игроков. Это как хлеб насущный — звезду Мишлен за него не дадут, но именно это заставляет людей возвращаться», — пояснил геймдизайнер.
Правда, без проблем всё же не обошлось. Игроки довольно прохладно отнеслись к античит-системе, которая поначалу не удалялась вместе с игрой. Впрочем, эту проблему уже исправили патчем, да и сам Ляо не особо переживает из-за критики — главное, что система эффективно ловит читеров.
А вот что действительно требует доработки, так это интерфейс — слишком много элементов навалено в кучу, а некоторые разделы запрятаны в глубине меню. Менять всё это будут постепенно, чтобы не создавать игрокам лишних неудобств. Кроме того, разработчики подумывают добавить одиночный режим в операции — сначала на пробу, а там посмотрят по отзывам.
Хз про оптимизацию, в режиме операций фпс иногда падает до 70, остальное время стабильно больше 120. Странно что в сражениях, где карта больше и игроков намного больше - такой проблемы нет.
Хз как у кого, но у меня во всех режимах фпс выше 120 точно в
Пк средний 4070тисуп и 13700
Как по мне игра парашная какая-то. Мб Батла такая же, но конкретно это...пздц) люди убивают тебя с автоматов, когда ты со снапы на расстоянии 400 метров должен сделать 2 выстрела, чтобы убить. В норм играх если попал в грудь уже идёт ваншот. Но это не про эту игру. Тут и через стену некоторые умудряются стрелять. Про баланс я вообще молчу. Попробуйте заштурмовать точку через коридор 2×1,в котором сидит 5 человек и кидают гранаты в проход. В 99% выигрывает обороняющаяся команда. Перки я бы вообще удалил. У кого-то они имба, а у кого-то мусор. Причем иногда и не понятно что тебя убило) бывает только прошел по лестнице, и через 3 сек тебя убивает чел, которого сзади быть не могло, но он появился)