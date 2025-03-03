Дизайнер сюжетной кампании Delta Force рассказал о сравнениях с Call of Duty, высокой сложности и вероятных DLC

Запуск бесплатного многопользовательского шутера Delta Force в прошлом году оказался успешным. Несмотря на технические проблемы, Team Jade смогли представить конкурентоспособный сетевой проект, позиции которого должны были укрепиться с выходом сюжетной кампании. Однако набор кооперативных миссий встретили неоднозначно: игроки критиковали баланс и сложность. Дизайнер Team Jade Рики Ляо ответил на эти вопросы и рассказал о будущем игры.

Разработчики не скрывают, что их одиночный режим отличается высокой сложностью. Ляо объяснил это желанием создать максимально аутентичную атмосферу военной операции. По его словам, кампания была задумана как испытание для кооперативной игры, а сложность добавляет игре напряжённости и делает победу более значимой.

Ляо отметил, что компания уважает Call of Duty, но Delta Force ориентирована на более симуляторный геймплей, в котором важную роль играет командное взаимодействие. В отличие от кинематографичных сюжетов Call of Duty, разработчики Delta Force стремятся к реализму и тактическому геймплею.

Хотя изначально кампания должна была быть платной, Team Jade решили выпустить её бесплатно. И вот как это решение пояснили в студии:

Delta Force была любимой игрой детства для многих из нас здесь, в Team Jade, особенно игра Delta Force 2003 года, которая занимает особое место в наших сердцах, как и фильм 2001 года. Обе игры послужили огромным вдохновением для этого проекта. Шанс вернуться к такой знаковой истории и представить ее сегодняшней аудитории был возможностью, которую мы не могли упустить. Изначально мы не были уверены, стоит ли нам делать полноценную кампанию до Gamescom 2023, где мы представили игру миру. Во время этого мероприятия мы встретились со многими увлеченными игроками, которые поделились своими воспоминаниями и любовью к франшизе. Их энтузиазм заставил нас осознать, насколько важна для них кампания. Хотя мы всегда намеревались включить ее, их волнение дало нам последний толчок, чтобы полностью посвятить себя ее реализации.

Что касается расширений сюжета или платных дополнений, пока в студии не планируют работать над DLC. Кроме этого студия не рассматривает добавление кампаний других прошлых игр Delta Force. Сейчас разработчики сосредоточены на поддержке игры и её релизе на консолях, который ожидается в этом году.

Шутер Delta Force доступен для бесплатной игры на ПК, а консольная версия выйдет позже.