Free-to-play шутер Delta Force установил в Steam новый рекорд - более 177 тысяч активных игроков

Возможно, об этой игре говорят не так часто, но Delta Force по-прежнему остается одним из самых популярных шутеров, в который постоянно вносятся изменения с момента его выхода на PC в декабре 2024 года. Обновление, вышедшее 3 июля, очевидно, пошло на пользу free-to-play игре Team Jade, поскольку Delta Force установила новый рекорд - 177 862 одновременных игрока в Steam.

Если говорить о пользовательских отзывах в Steam, сразу видно, что Team Jade еще есть над чем работать. На данный момент средний рейтинг игры составляет 62 %. Одна из самых критикуемых сторон геймплея - читеры, и хочется надеяться, что в студии серьезно отнесутся к проблеме читерства в игре.

Вполне возможно, кто-то хотел бы, чтобы Delta Force была забыта как можно скорее. Но это вовсе не так. Напротив, шутер постоянно развивается и привлекает все больше и больше игроков. Получается, что все ведет к тому, что выход Delta Force на PS5 и XSX еще больше укрепит позиции FPP-шутера. Игра от Team Jade Studios дебютирует на консолях 19 августа.