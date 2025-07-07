Free-to-play шутер Delta Force установил в Steam новый рекорд - более 177 тысяч активных игроков

Возможно, об этой игре говорят не так часто, но Delta Force по-прежнему остается одним из самых популярных шутеров, в который постоянно вносятся изменения с момента его выхода на PC в декабре 2024 года. Обновление, вышедшее 3 июля, очевидно, пошло на пользу free-to-play игре Team Jade, поскольку Delta Force установила новый рекорд - 177 862 одновременных игрока в Steam.
Если говорить о пользовательских отзывах в Steam, сразу видно, что Team Jade еще есть над чем работать. На данный момент средний рейтинг игры составляет 62 %. Одна из самых критикуемых сторон геймплея - читеры, и хочется надеяться, что в студии серьезно отнесутся к проблеме читерства в игре.
Вполне возможно, кто-то хотел бы, чтобы Delta Force была забыта как можно скорее. Но это вовсе не так. Напротив, шутер постоянно развивается и привлекает все больше и больше игроков. Получается, что все ведет к тому, что выход Delta Force на PS5 и XSX еще больше укрепит позиции FPP-шутера. Игра от Team Jade Studios дебютирует на консолях 19 августа.
Неа, она хуже последней батлы, меня хватило в ней на часок не более...
ну так она и бесплатная, но к слову, игру продолжают допиливать
Там будут допиливать еще годы, однако, как шутер, она очень на любителя. Отсутствие вменяемого баланса, как по классам, так и по оружию и даже уровням игроков, читаки и многое другое. В сухом остатке, хуже даже 2042, да.
Так шутерок то окейный. Вполне можно залететь и пострелять вечерком. Есть минусы, конеш, да у какой игры их нет. Сам давненько не заходил, но тут трейлер нового сезона увидел, надо качнуть апдейт и заценить лодки и плавание.
Главный минус для меня это SBMM. Не скажу, что слабо играю, но когда кидает в катки с задротами, которые буквально живут в игре, то впечатления скорее отрицательные чем положительные.
Ну тут соглы, сбмм это не фанни. Я прошлом сезоне сделал кдшку в пехоте 3.7, вроде. Так меня знаешь на каких кхм, кхм катали в матчах, когда сбмм врубился.
Одиночка есь?
Кто играл кооп? Стоит ли с братюней залететь?
Ребят, кто гамает- в режиме экстракте добавили режим для соло-игроков?