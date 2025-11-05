Инженер Гизмо принесет пауков и дымовые ловушки в Delta Force

Разработчики шутера Delta Force представили нового оперативника-инженера по имени Гизмо, который появится в игре 18 ноября вместе с сезоном Ahsarah. В свежем трейлере показаны его уникальные способности и новая локация, где он впервые дебютирует.

Гизмо — мастер инженерных решений, сочетающий технику и тактику. В его арсенале есть дымовые мины, которые можно закреплять на поверхностях и активировать дистанционно, создавая укрытие или отвлечение в нужный момент. Еще одно изобретение — роботы-пауки, патрулирующие выбранную территорию. При обнаружении врага они выпускают энергетическую сеть, замедляющую цель и блокирующую стрельбу.

С момента выхода Delta Force 4 декабря 2024 года проект собрал 58% положительных отзывов в Steam. В игре сейчас продолжается сезон «Пламенная битва», а появление Гизмо обещает добавить стратегической глубины и свежих тактических возможностей — именно то, что нужно шутеру в условиях растущей конкуренции 2025 года.