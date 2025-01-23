Команда по безопасности Delta Force рассказывает о новых мерах по борьбе с мошенничеством

Чтобы поддерживать честную игровую среду и улучшать ваш игровой опыт, G.T.I. Security стремится бороться с любыми видами мошенничества. Ранее говорилось об усилиях по борьбе с мошенничеством DMA. Теперь введены меры по борьбе с мошенничеством VT.
В отличие от читов DMA, читы VT работают на уровне гипервизора и используют технологию виртуализации, что даёт им более высокие привилегии, чем у систем безопасности. В результате читы VT могут виртуализировать операционную систему ещё до запуска игры, не оставляя следов в реальной операционной среде компьютера. Благодаря встроенному инструменту для борьбы с читами KernelBase, Delta Force может быстро и точно обнаруживать и нейтрализовывать читы VT.
Контрмеры со стороны Delta Force:
- Сотрудничество в области безопасности на уровне ядра: начиная с открытой бета-версии мы тесно сотрудничали с Microsoft, чтобы использовать функции безопасности ядра Windows для борьбы с читами. Эти функции внедряются в Delta Force для защиты нашей игровой среды.
- Обнаружение незаконных виртуальных сред: G.T.I. Security разработала комплексную стратегию обнаружения скрытых виртуальных сред на базе VT, выявляя мошенников, где бы они ни находились.
- Борьба с преимуществами читеров: читы VT часто дают нечестные преимущества, такие как взлом стен или автоприцел. Служба безопасности G.T.I. разработала эффективные стратегии для выявления и наказания за такие нарушения.
G.T.I. Security понимает, что постоянное совершенствование мер по борьбе с мошенничеством является ключом к поддержанию честности и безопасности в Delta Force. Продолжится инвестирование в новые стратегии и функции по борьбе с мошенничеством, оптимизирование технологии обнаружения и повышение эффективности правоприменения.
Сообщайте о подозрительных аккаунтах и вносите свой вклад в поддержание честной игровой среды.
то есть по факту они расписались в том, что будут активно анализировать систему и личные данные пользователя, которые к игре не относятся?