Команда по безопасности Delta Force рассказывает о новых мерах по борьбе с мошенничеством

Чтобы поддерживать честную игровую среду и улучшать ваш игровой опыт, G.T.I. Security стремится бороться с любыми видами мошенничества. Ранее говорилось об усилиях по борьбе с мошенничеством DMA. Теперь введены меры по борьбе с мошенничеством VT.

В отличие от читов DMA, читы VT работают на уровне гипервизора и используют технологию виртуализации, что даёт им более высокие привилегии, чем у систем безопасности. В результате читы VT могут виртуализировать операционную систему ещё до запуска игры, не оставляя следов в реальной операционной среде компьютера. Благодаря встроенному инструменту для борьбы с читами KernelBase, Delta Force может быстро и точно обнаруживать и нейтрализовывать читы VT.

Контрмеры со стороны Delta Force:

Сотрудничество в области безопасности на уровне ядра: начиная с открытой бета-версии мы тесно сотрудничали с Microsoft, чтобы использовать функции безопасности ядра Windows для борьбы с читами. Эти функции внедряются в Delta Force для защиты нашей игровой среды.

начиная с открытой бета-версии мы тесно сотрудничали с Microsoft, чтобы использовать функции безопасности ядра Windows для борьбы с читами. Эти функции внедряются в Delta Force для защиты нашей игровой среды. Обнаружение незаконных виртуальных сред: G.T.I. Security разработала комплексную стратегию обнаружения скрытых виртуальных сред на базе VT, выявляя мошенников, где бы они ни находились.

G.T.I. Security разработала комплексную стратегию обнаружения скрытых виртуальных сред на базе VT, выявляя мошенников, где бы они ни находились. Борьба с преимуществами читеров: читы VT часто дают нечестные преимущества, такие как взлом стен или автоприцел. Служба безопасности G.T.I. разработала эффективные стратегии для выявления и наказания за такие нарушения.

G.T.I. Security понимает, что постоянное совершенствование мер по борьбе с мошенничеством является ключом к поддержанию честности и безопасности в Delta Force. Продолжится инвестирование в новые стратегии и функции по борьбе с мошенничеством, оптимизирование технологии обнаружения и повышение эффективности правоприменения.

Сообщайте о подозрительных аккаунтах и вносите свой вклад в поддержание честной игровой среды.