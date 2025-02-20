Кооперативная кампания Delta Force: Black Hawk Down предложит игрокам 7 сюжетных миссий

Компания Team Jade представила подробности сюжетной кампании в Delta Force: Black Hawk Down, которая станет бесплатно доступна на ПК 21 февраля в 06:00 по Московскому времени. Игрокам предстоит погрузиться в семь напряженных миссий, вдохновленных историческими событиями, одноименным фильмом 2001 года и классической игрой 2003 года.

Кампания «Черный ястреб» — это кооперативный режим, в котором бойцы спецподразделения Delta Force сражаются против превосходящих сил противника в Могадишо. Вас ждут реалистичные перестрелки, сложные тактические задачи и командная игра, где ошибки не прощаются. Разработчики воссоздали атмосферу напряженных городских боев, а Unreal Engine 5 обеспечит потрясающую графику и реалистичность.

Полный список миссий

Глава 1: Ирэн

Игроки начинают с высадки в Могадишо, выполняя миссию по захвату советников полевого командира Мохаммеда Фараха Аидида. Бойцы должны прорываться через город, уничтожая сопротивление и не подпуская врага к точке эвакуации. Начальная миссия задает высокий темп, требуя четкой координации отряда.

Глава 2: Фитиль

После начала боя ситуация выходит из-под контроля: конвой подвергается атаке, и игрокам необходимо эвакуировать раненых под шквальным огнем. Городские улочки превращаются в смертельную ловушку, где каждый перекресток может скрывать засаду. В этой миссии важно быстро реагировать на угрозы и прикрывать союзников.

Глава 3: Черный ястреб

Разгар операции: вертолет Delta Force сбит над городом, и теперь игроки должны добраться до места крушения. Им предстоит защитить выживших пилотов, отражая волны атакующих боевиков. Это одна из самых интенсивных миссий, где ограниченные ресурсы и высокий уровень угрозы заставляют игроков действовать максимально слаженно.

Глава 4: Пропавший конвой

Операция по эвакуации задерживается, и теперь командование приказывает сопровождать конвой через вражескую территорию. По пути игроки сталкиваются с засадами, пулеметными точками и минными полями. Действовать придется оперативно, иначе весь отряд окажется в окружении.

Глава 5: Отвага

Еще один «Черный ястреб» сбит, но на этот раз ситуация еще хуже: двое снайперов оказываются в одиночку против вражеского ополчения. Игрокам предстоит пробиться к месту катастрофы, отбить наступление противника и эвакуировать бойцов, прежде чем их позиции будут полностью подавлены.

Глава 6: Ночные охотники

С наступлением ночи становится сложнее: разведка отправляет бойцов на поиски разрозненных союзников. В темных переулках может скрываться враг, а ограниченная видимость и нехватка припасов делают миссию особенно напряженной. Отряд должен действовать скрытно, избегая лишних столкновений и полагаясь на тактические решения.

Глава 7: Могадишская миля

Финальная миссия кампании — отчаянная эвакуация к стадиону, который стал последним безопасным пунктом. Игроки должны пройти пешком через враждебные улицы, пробиваясь через оборонительные линии боевиков. Здесь важно поддерживать строй, грамотно расходовать боезапас и не терять товарищей в хаосе последнего сражения.

Этот релиз обещает стать одним из самых ожидаемых событий для фанатов тактических шутеров, а семь разнообразных миссий предлагают напряженный и динамичный игровой процесс, который потребует от игроков максимальной сосредоточенности и командной работы.